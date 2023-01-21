TRT sanatçıları söyledi, Kayserililer müziğe doydu... Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından düzenlenen 'TRT Sanatçıları Şehir Konserleri'nin ikincisi Kayseri'de yapıldı.

Konserde, TRT Radyo Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan profesyonel ses ve saz sanatçıları sahne aldı.

TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme'den canlı yayınlanan TRT sanatçılarının müzik ziyafeti 18 Mart'a kadar devam edecek.