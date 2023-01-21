Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 23:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'TRT Sanatçıları Şehir Konserleri'nin ikincisi Kayseri'de yapıldı
TRT Radyo Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan ses ve saz sanatçılarının sahne aldığı 'TRT Sanatçıları Şehir Konserleri'nin ikincisi Kayseri'de yapıldı. 18 Mart’a kadar 10 ilde devam edecek olan konserler, TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme'den cumartesi akşamları canlı yayınlanıyor.
TRT sanatçıları söyledi, Kayserililer müziğe doydu... Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından düzenlenen 'TRT Sanatçıları Şehir Konserleri'nin ikincisi Kayseri'de yapıldı.
Konserde, TRT Radyo Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan profesyonel ses ve saz sanatçıları sahne aldı.
TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme'den canlı yayınlanan TRT sanatçılarının müzik ziyafeti 18 Mart'a kadar devam edecek.
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