Dijital içerik üreticileri buluştu. Sektörün bugünkü durumu ve geleceği masaya yatırıldı.

YouTube ve Türkiye etkinliği İstanbul'da gerçekleştirildi.

YouTube Türkiye etki anketi sonuçları açıklandı. Böylece içerik üreticilerinin aldığı geri dönüşler oranlarla değerlendirildi.

"İçeriklerimiz dünyanın en ücra köşelerine kadar ulaşıyor"

Türkiye'de de dijital dönüşümün öncüsü yine TRT. Etkinlikte TRT'nin dijitaldeki başarı hikayesi ilgi gördü.

TRT Dış Video Platformlar Müdürü Yasin Yavuz, "İçeriklerimizin artık dünyanın en ücra köşelerine kadar ulaşıyor olması da içerik üretirken çok daha geniş bir perspektif koyma zorunluluğu getiriyor. Bu açıdan da TRT'nin ihraç ettiği hikayelerle misyonunu başarıyla yerine getirdiğini söyleyebiliriz" dedi.

TRT yapımları rekor kırıyor

TRT'nin çok sevilen dizileri dijital platformların da etkisiyle dünyada büyük ilgi görüyor.

Başta Diriliş Ertuğrul dizisi olmak üzere TRT yapımları dijital platformda rekorlar kırıyor.

