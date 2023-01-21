TRT ortak yapımı “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa” filmi, 2023’ün en iyi açılış yapan animasyon filmi oldu. Türkiye’de 81 ilde 692 salonda aynı anda vizyona giren film, 1 milyon seyirciyi aştı.

TRT Çocuk'un sevilen kahramanları Rafadan Tayfa'nın merakla beklenen üçüncü sinema filmi Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa, beyaz perdedeki ikinci haftasında da büyük ilgi gördü.

Çocuklar sinemaya akın etti

Film, 100 kişilik ekiple 3 yıllık bir sürede hazırlandı. Rafadan Tayfa'nın diğer sinema filmlerini de izleyen çocuklar 3'üncü filmi dört gözle bekledi.

Karnesini alarak yarıyıl tatiline giren çocuklar da TRT'nin sevilen çizgi filmini izlemek izin sinema salonlarına akın etti.

Filmde, Rafadan Tayfa'nın sevilen karakterleri Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert mahalleden çok uzakta bir maceraya doğru yola çıkıyor. Dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarına yardım ediyorlar.