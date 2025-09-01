Türkiye'nin ilk keten müzesi ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor

İl Özel İdaresi tarafından kamulaştırılan ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) katkılarıyla restore edilen tarihi Kuşüzümü Konağı'nda oluşturulan Keten Müzesi, ziyaretçilerini tohumdan kumaşa keten yolculuğuna çıkarırken bölgedeki tarihi varlığına da tanıklık etme imkanı sunuyor.

Modern müzecilik konseptiyle hazırlanan müzede keten bitkisi, geleneksel dokuma tezgahları, üretim araçları, keten ürünler, görsel ve işitsel materyaller yer alıyor.

Sinop Müzesi Müdürü Mehmet Çöndür, tescilli sivil mimari örneklerinden tarihi Kuşüzümü Konağı'nın müzeye dönüştürülmesi için 1,5 yıllık restorasyon ve teşhir tanzim çalışmalarının yapıldığını anlattı.

Müzede çağdaş müzecilik anlayışıyla teşhir ve tanzim yapıldığını belirten Çöndür, "Keten Müzesi'ni 2024 yılından bu yana 10 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Sinop'a gelen misafirlerimizin Keten Müzesi'ni mutlaka görmesini istiyoruz." dedi.

Müzeyi ziyaret eden 80 yaşındaki Cemile Yılmaz, Sinop Ayancıklı olduğunu, eskiden annesinin de köyde keten yetiştirdiğini dokuduğunu anlattı.

Keten dokuma tezgahının başına geçerek geçmişi yad eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Millet, fakirlikten keten ekerdi. Bütün iç giysisi, çeyizleri, yatak ve yorgan takımları hep ketenden olurdu. Keten şimdi ekilmiyor. Sanki tohumu bile kalmadı köylerde. Tabii ki bu durum üzücü. Arıyoruz o günleri ama yok artık. Köyümüzde annem keten ekerdi. Ekin tarladan kalkınca ve yağmur yağdığında mutlaka keten ekerdik. Ketenin de tabii ki çok meşakkati var. Günümüzde keten yok. Şimdi modern giysiler yapılıyor. Şu an keten tezgahının başına geçmek sadece özlem. Annemin yaptıklarını hatırlıyorum."

"Çok detaylı, güzel bir müze olmuş"

Ankara'dan gelen Ali Ağören, Sinop'un sokaklarını dolaşırken müzeyi gördüğünü ve ilgisini çektiğini söyledi.

Ağören, "Bina çok geleneksel ve tarihi olduğu için dikkatimi çekti ve hemen içeri girdim. Binayı dolaşırken ketene ilişkin böyle kapsamlı, güzel bir müze yapılmış olmasından son derece mutlu oldum. Keten, hem lif hem de tohum olarak kullanıldığını bildiğim bir ürün. Onun da hikayesini hem tarımsal ürün hem de işlenmesini anlatan çok detaylı güzel bir müze olmuş. Son derece başarılı. 'İyi ki gelmişim.' dedim." ifadelerini kullandı.