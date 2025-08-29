Açık 26.5ºC Ankara
Kültür-Sanat
AA 29.08.2025 10:54

Bakanlıktan sinema sektörüne büyük destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025'in ikinci döneminde 28 projeye 7 milyon 375 bin lira destek sağladı. Böylece bu yıl sinema sektörüne verilen destek 14 milyon 69 bin liraya ulaştı.

Bakanlıktan sinema sektörüne büyük destek

Sinema Destekleme Kurulunun değerlendirmeleri sonucunda, 2025'in ikinci döneminde 7 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 200 bin lira, 14 kısa kurmaca film yapım projesine 3 milyon 925 bin lira, 4 kısa animasyon film yapım projesine 1 milyon 300 bin lira ve 3 uzun metrajlı sinema film geliştirme projesine 950 bin lira olmak üzere toplamda 28 projeye 7 milyon 375 bin lira destek verildi.

2025'in ilk yarısında 40 projeye 6 milyon 694 bin lira destek verilmiş, ilk kez açıklanan ikinci dönem destekleriyle toplamda 68 projeye 14 milyon 69 bin lira destek sağlanmış oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, uzun metrajlı yapımlar da dahil olmak üzere 2025 yılı boyunca sinema sektörüne sağladığı toplam destek 217 milyon 24 bin liraya ulaştı. Bakanlık, 2024'te ise 60 projeye toplam 6 milyon 621 bin lira kaynak aktarmıştı.

Uzun metrajlı sinema filmlerine yönelik ikinci dönem destek sonuçları ise Eylül ayı sonunda açıklanacak.

Bakanlığın desteklerine ilişkin ayrıntılı bilgilere sinema.ktb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema
