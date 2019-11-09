Hapşuu ile arkadaşları Meli, Vızz ve Taka Tuka'nın maceraları devam ediyor. Bu kez bir de misafirleri var; Lemi Filozof.

Hapşu ve arkadaşları beyaz perdede, kaybolan güneşi bulmak için arayışa çıkıyor.

Kahramanların yardımlaşma ve paylaşmayı öğrendiği film, minik izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.

Okul öncesi çocuklara hitap eden film, maceralarıyla sinema salonlarında.

Çocuklarla interaktif bir bağ kuracak filmin senaryosunu Arzu Yurtseven yazdı, yönetmenliğini Kenan Öztürk üstlendi.

75 dakikalık çizgi filmin sevilen müziklerini Bora Çambel yaptı.

Kaynak: TRT Haber