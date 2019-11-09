Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 1964 yılında madeni yağ fabrikası için yapılan kazı esnasında tarihi kalıntılara rastlandı.

Bunun üzerine durum yetkili makamlara bildirildi. Yapılan incelemede yapının 2 bin 400 yıllık mezar odası olduğu belirlendi.

[Fotoğraf: AA]

Bulunan taş ve sütun parçaları, fabrikanın denize bakan yönünde orijinaline uygun şekilde birleştirildi. Fabrika yetkilileri de mezar odasını, bulunduğu yerde korumaya devam ediyor.

2019 yılının mayıs ayında yapılan incelemede ise mezar odasında bulunan taşların, Marmara Adası'nda bulunan mermerlerden yapıldığı tespit edildi.

Belediye ekibi çalışma başlattı

Arkeolog Gözde Kıraner ve Koray Taşdemir ile mimar Ebru Aydoğdu Kaya tarafından yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda, 2 metre yüksekliğindeki duvarın örgü işçiliğiyle oluşturulduğuna yer verildi.

Duvar odasının ve kapısının kırık olmasına rağmen, uygun şekilde yapıştırıldığına vurgu yapılan raporda, mezar odasının oldukça iyi durumda olduğu belirtildi.

Gemlik Belediye Meclisi, firmada muhafaza edilen mezar ile alakalı çalışma başlattı.

Gemlik Belediyesi Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu, imar planlarında mezar odasını 'Mezar Odası Koruma Alanı' olarak belirledi. Konunun önümüzdeki meclis toplantısında görüşüleceği vurgulandı.

Kaynak: DHA