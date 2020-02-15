Ülkemizin ilk a-capella korosu olan TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, bundan tam 50 yıl önce bir Cumhuriyet binasında doğdu. Ama tohumları yeni bir çağın başlangıcında atıldı, 29 Ekim 1923’te.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, genç Cumhuriyet'in sorunlarıyla boğuşurken şöyle diyordu:

"Ulusal, ince duyguları ve düşünceleri anlatmak, yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir an önce modern müzik kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu düzeyde Türk ulusal müziği yükselip evrensel müzikte yerini alabilir."

[Fotoğraf: TRT Haber]

Gerçek bir ulusal besteci Muammer Sun

1924 yılında kurulan Musiki Muallim Mektebi ve Riyaset-i Cumhur Orkestrası yeni bir geleneğin başlangıcı oldu. Genç ve yetenekli sanatçılar, devlet bursuyla gittikleri Batı'dan diplomalarıyla döndü. Ardından Anadolu’nun tüm renkleri çok sesli olmaya başladı.

Böyle bir coğrafyada yetişti genç bir müzik adamı. Ülkenin önde gelen müzik insanlarının, bestecilerinin seçimiyle 1969 yılında TRT Yönetim Kuruluna girdi.

Türk bestecilerinin eserlerini seslendirmek üzere eşliksiz bir koro kurulması için büyük mücadele verdi ve bunu başardı. Bu adam, gerçek bir ulusal besteci ve eğitmen olan Muammer Sun'dur.

[Muammer Sun / Fotoğraf: TRT Haber]

Yurt dışından geldiği gibi koroyu çalıştırmaya başladı

Çok sesli müziği Muammer Sun gibi adanmışlıkla yaşayan besteci, eğitimci, şef Hikmet Şimşek, yurt dışından geldiği gibi koroyu çalıştırmaya başladı.

1971 yılında zorlu bir dönemden geçen Türkiye'de, topluluğun kapanmaması için varını yoğunu ortaya koydu.

Onun çabasıyla, kulaktan müzik öğrenen ve sürekli eğitime tabi tutulan koro, zamanla profesyonel bir kimlik kazandı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Geride yüzlerce kayıt bıraktı

Hikmet Şimşek’in ardından koroyu 9 yıl boyunca çalıştıran şef Valter Ştraus'tur. Kültür anlaşmaları çerçevesinde 1964 yılında ülkemize geldi, Ankara Devlet Konservatuarında çalışmaya başladı ve bu toprakları vatanı benimsedi.

1974 yılında şefliğini üstlendiği korodan, Alman hükümetinin kültür anlaşması nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Geride, yüzlerce kayıt, Avrupa konserleri, Almanya’dan uluslararası bir koro ödülü, Türkçeleştirilmiş madrigaller, koro için yazdığı eserler ve müteşekkir yüzler bırakarak...

Yıllar müzikle aktı

1991 yılında Ankara Festivali’nde konser vermeye genç bir şef Hikmet Şimşek’in dikkatini çekti. Şimşek, 1992 yılında bu Azerbaycanlı şefi koroya kazandırdı. Elnara Kerimova o günden bugüne tam 28 yıldır şeflik görevini sürdürüyor.

Hikmet Şimşek, koroya olan desteğini 2001 yılına kadar sürdürdü.

[Hikmet Şimşek / Fotoğraf: TRT Haber]

Yıllar müzikle aktı... Ankara Radyosu Çoksesli Korosu sesini, tam 50 yıldır çalıştığı Refik Ahmet Sevengil Stüdyosu'nun dışına, sayısız konser ve turneyle taşıdı.

Konuk şefler ve orkestralarla çalıştı, ödüller kazandı. 1975’ten bugüne her hafta, Radyo 3 ile yaşıt olan koro programıyla buluştu dinleyicisiyle.

50. yıl kutlamaları

Türkülerden uzun havalara, sanat müziğinin sevilen eserlerinden aryalara...

Başkentlileri tam bir müzik ziyafeti bekliyor. TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, 50. yaşını büyük bir gala konseri ile kutlamaya hazırlanıyor.

Soprano Neslihan Alpuan, dinleyicileri çok güzel sürprizlerin beklediğini söyleyerek, "Bizim 50 yılda ne yaptığımızı ya da Türkiye'nin gelişiminde 50 yılda ne olduğunu, çok seslilikte ne olduğunu bir parça görebileceğiz. Misafir şeflerimiz de var. Umarım sizlere güzel bir akşam yaşatabiliriz" dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Özel 50. yıl bestesi"

Şef Elnara Kerimova'nın yönetimindeki koro, 2 aydır bu özel konser için çalışıyor.

Koro Şefi Giampala Vassela, koronun kendisi için büyük bir sevgi olduğunu ve her hafta bir gün en az 1,5 saat çalıştıklarını anlattı.

50. yıl kutlamaları, sadece gala konseri ile sınırlı değil. Sanatseverleri sürprizler de bekliyor. Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, 50. yıl etkinliklerinin ilk konserinin yıl boyunca devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Yıl sonuna doğru yayınlayacağımız ve dinleyiciyle buluşturacağımız bir özel 50. yıl bestemiz var. Siparişini verdik şu an hazırlanıyor."

TRT Radyo 3'ten de canlı yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonunun ev sahipliği yapacağı gala programı, pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

Konser, klasik müziğin adresi TRT Radyo 3'ten de canlı yayınlanacak. Program, Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2 ekranlarında da izleyiciyle buluşacak.