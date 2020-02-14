İstanbul Fatih'teki tescilli Kapı Ağası Çeşmesi...

Tarihe tanıklık eden bu çeşme üzerine yıllar içinde 4 ve 5 katlı iki ayrı yapı inşa edildi. Ancak 1960'larda yapılan binalar riskli statüdeydi.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla projenin başlatıldığını söyledi.

"İstanbul'da tarihi çeşmelerin ihyası ve korunması projesi kapsamında bir çalışma. Çok hızlı talimatlar çerçevesinde 6306 sayılı kanun işletildi."

İşlemlerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor

Tescilli Kapı Ağası Çeşmesi'nin üzerindeki iki bina hızla boşaltılıp yıkımına başlandı.

Güner, "Kullanıcıların da bu hızlı sürece aksiyon göstermeleri ile birlikte kamulaştırma işlemleri gerçekleştirildi. Yıkımları şu an yapılıyor. İlerleyen günlerde de yine benzerlerini yapacağız" dedi.

Binaların yıkımına çatı ve üst katlardan başlandı. 2 bina eşit seviyeye getirildi.

Tarihi yapıya zarar vermemek için yıkım her katın tavanına açılan deliklerden iç tarafına doğru yapılıyor. Yıkım sonunda zemininde toplanan molozların kaldırılması planlanıyor.

Fatih'te sur kalıntıları içerisindeki çeşmenin ihya işlemlerinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Haber: Sezen Ceceli Köse

Kamera: Necmi Hastürk