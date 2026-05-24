Kültür-Sanat
TRT Haber 24.05.2026 19:25

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğince düzenlenen programda Türk mutfağı tanıtıldı

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğince düzenlenen programda Türk mutfağının gastronomik zenginliği ve seçkin lezzetleri, konukların beğenisine sunuldu.

Büyükelçilikten alınan bilgiye göre, her yıl 21 ile 27 Mayıs arasında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Cakarta'daki restoranda resepsiyon verildi.

Cakarta İletişim Müşavirliğinin katkısıyla gerçekleştirilen program, gastrodiplomasinin önemli örneklerinden birine sahne oldu ve Türk mutfağının Endonezya'daki kültürel etkileşime sağladığı katkıyı ortaya koydu.

Yemekte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlayan, döngüsel ekonomiyi temel alan ve israfı önleyen "Sıfır Atık" vizyonu da tanıtıldı.

Programa Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Kamu Diplomasisi Genel Müdürü Büyükelçi R. Heru Hartanto Subolo, Endonezya Turizm ve Kreatif Ekonomi Bakanlığı Endüstri ve Yatırım Başkan Yardımcısı Rizki Handayani, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Topluluk ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Nararya S. Soeprapto ve ASEAN Sekreteryası Dış İlişkiler Birimi Başkanı Phanthaly Chantharathip, Endonezya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri II. Direktörü Punjul S. Nugraha, Bakanlığın Enformasyon ve Medya Direktörü Hendra Oktavianus, Bakanlığın Kamu Diplomasisi Direktörü Ani Nigeriawati ile Bakanlığın Enformasyon ve Medya Dairesi Başkan Yardımcısı Rahmat Aming Lasim ile medya temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan'ın hitabıyla başlayan programda Türk mutfağının geleneksel ve modern tatları ikram edildi ve bazı lezzetlerin hazırlık süreçleri ile yapım aşamaları misafirlere uygulamalı anlatıldı.

Misafirler, ilk olarak Hatay'ın tescilli lezzeti künefenin yapılış aşamalarını izledi.

Daha sonra Büyükelçi Talip Küçükcan, ocak başına geçerek konuklara geleneksel yöntemlerle Türk kahvesi pişirdi.

Kahvenin pişirilme aşamalarını ve Türk kültüründeki önemini anlatan Küçükcan, hazırladığı kahveleri konuklara ikram etti.

