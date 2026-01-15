Çok Bulutlu 3.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 15.01.2026 20:06

Türkiye'de 2025'te 407 milyon 777 bin 284 kitap üretildi

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, geçen yıl Türkiye'de 407 milyon 777 bin 284 kitap üretildiğini belirtti.

Türkiye'de 2025'te 407 milyon 777 bin 284 kitap üretildi

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Çukurova 18. Kitap Fuarı'nda, yayıncılık sektörünün her şeye rağmen ayakta kaldığını söyledi.

Türkiye'nin kitap üretimiyle dünyada öne çıktığını ifade eden Kocatürk, "Yeni kitap yayınlamada geçen seneyi aştık. Geçen sene Türkiye'de 90 bin civarında yeni kitap yayınlanıyordu, 2025'te bu 100 binin üzerine çıktı. Türkiye yeni kitap üretiminde dünyada belki de ilk 5'in içine girdi." diye konuştu.

Kocatürk, artan maliyetlerden dolayı yayıncılık sektöründe sıkıntılı bir dönemin yaşandığını belirtti.

Üretim adetlerinin azaldığını dile getiren Kocatürk, şöyle konuştu:

"2024 yılında 413 milyon 860 bin 263 kitap üretilmiş. 2025 yılında 407 milyon 777 bin 284 kitap üretildi. Bu kitaplar 48 sayfanın üzerinde olan bandrol yapıştırdığımız kitaplar. Ayrıca 48 sayfanın altında bandrol yapıştırmadığımız 100 milyon çocuk kitabı ve Milli Eğitim Bakanlığının dağıttığı 200 milyon kitabı da eklediğimizde yaklaşık 700 milyon kitap üretmiş oluyoruz."

Kocatürk, üretim nüfusa bölündüğünde kişi başına 8,2 kitap düştüğünü belirtti.

Türk edebiyatının seçkin eserlerini uluslararası fuarlarda tanıtmak istediklerini vurgulayan Kocatürk, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme projesinden verdiği destekle, eserlerin tanıtılmasını ve telif haklarının dünyaya satılmasını sağlamak istiyoruz. 2025'te yaklaşık 2,5 milyon dolarlık telif ihracatı yapıldığına dair elimizde bir kayıt var. Bunu daha ileriye taşımak ve uluslararası kitap fuarlarına katılarak bu telif anlaşmalarını artırmak hedeflerimizden bir tanesi."

ETİKETLER
Kitap
Sıradaki Haber
Çocuklar ara tatilde AKM'de sanatla buluşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:14
Uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin daha testi pozitif çıktı
21:11
Bakan Uraloğlu: Dış hatlarda uçuş ağımızı 133 ülkede 356 noktaya yükselttik
21:24
ABD'nin Karayipler'de el koyduğu petrol tankeri sayısı 6'ya çıktı
20:25
Antalya bu yıl küresel diplomasinin merkezi olacak
20:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
20:04
BM raportörlerine göre, İsrail'in Filistin'deki yardım kuruluşlarını yasaklaması hukukun ihlali
Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
FOTO FOKUS
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ