Türk Tarih Kurumunun 100 eserden oluşan "Genel Okuyucu Dizisi Kitapları" tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yeni kütüphanesinin açılışı ve Türk Tarih Kurumunun "Genel Okuyucu Dizisi Kitap Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Burada konuşan Ersoy, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere 4 kurumun kütüphanelerini tek çatı altında buluşturan özel kompleksin hayırlı olmasını diledi.

Toplam dört kattan oluşan yapının her katının bir kurumun kütüphanesine ait olduğunu dile getiren Ersoy, buranın, 453 bin 435 materyal ve 200 kişi kapasiteli ortak okuyucu salonuyla hizmet vereceğini söyledi.

Salonda ayrıca 16 tek kişilik özel çalışma odası yer aldığını, genel okuyucu salonuna bakan balkonlardaki raf alanların yaklaşık 100 bin kitap kapasitesine sahip olduğunu aktaran Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kütüphanelerinin "kutuphane.ayk.gov.tr" internet adresi üzerinden de hizmet verdiğini, katalog taramasının ise ortak otomasyon programı üzerinden yapıldığını kaydetti.

Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Genel Okuyucu Dizisi eserleri ile sadece bir yayın faaliyetini değil, milli kimliğimizin ve kültürel varlığımızın geleceğini ilgilendiren çok önemli bir adımın resmi başlangıcını gerçekleştirmekteyiz. İçinde bulunduğumuz dijital çağ bizlere sınırsız bilgiye erişim imkanı sunarken, aynı zamanda bilgi kirliliği ve yüzeysellik gibi büyük tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Sosyal medyada hızla tüketilen 15 saniyelik videolar, maalesef yüzlerce yıllık birikimi barındıran olayların anlaşılmasına engel oluyor. Bu ortamda Türk Tarih Kurumunun en büyük sorumluluklarından biri milletimizi, bilhassa genç kuşaklarımız ile gelecek nesillerimizi güvenilir bilimsel kaynaklarla buluşturmaktır.

Genel Okuyucu Dizisi ile başlatılan 100 kitaplık proje, özellikle gençlerin 'tarih sıkıcı ve anlaşılmazdır' algısını kırmak üzere ve tarihimizin temel meselelerini herkese hitap ederek anlatacak şekilde tasarlandı. Her bir eser, modern yayıncılık standartlarına uygun, görsel açıdan zenginleştirilmiş ve gençlerin hızla okuyup kavrayabileceği bir akıcılıkta kaleme alındı. 100 kitaplık proje, gençliğe şunu söylüyor, tarih, senin hikayendir. Onu başkalarının çarpıtmasına izin verme, kendi kaynaklarından öğren. Tarih felsefesi açısından baktığımızda, bu serinin en önemli katkısı, geçmişi anlama yöntemini öğretmek olacaktır. Okuyucu sadece olayları değil, olayların nedenlerini, sonuçlarını ve farklı perspektiflerini de öğrenme fırsatı bulacaktır. Bu da onlara sadece geçmişi değil, bugünü ve geleceği de doğru okuma yeteneği kazandıracaktır."

"Bürokrasiden ricamız bu eserlerin erişilebilir kılınması"

Ersoy, proje dahilindeki eserlerin, gençlere tarih meselelerinde gerek gündelik hayatlarında gerekse uluslararası platformlarda öz güvenle konuşabilmeleri için sağlam bir arka plan bilgisi sağlayacağına işaret etti.

Kendi tarihini ve kültürünü bilen bir gençliğin dünyayla rekabet edebileceğinin altını çizen Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu projenin başarısı, sadece Türk Tarih Kurumunun gayretine bağlı değildir. Sizlerin desteği, bu kitapların en ücra köşelere dahi ulaşması için hayati önem taşımaktadır. Bürokrasiden ricamız bu eserlerin okullarda, kütüphanelerde, kamu kurumlarında kolayca erişilebilir kılınması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Unutmayalım ki bir ülkenin en büyük gücü, bilinçli ve okuyan bir halka sahip olmasıdır. Biz bu 100 kitapla söz konusu bilince destek olmak gayretindeyiz."

Türk Tarih Kurumunun bilimsel yetkinliği, yayın kalitesi ve toplumsal sorumluluk bilinci ile bu sahada attığı her adımda öncü olduğunu vurgulayan Ersoy, TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen'in şahsında kurumun bütün çalışanlarına ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

4 kurumun yaklaşık 500 bin kitabı bulunuyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Büyükelçi Prof. Dr. Derya Örs de yaşanılan çağda kamu imkanlarının arttığını, ihtiyaçların değiştiğini, gençlerin ve her yaştan insanın okuma alışkanlıklarının değiştiğini belirtti.

Bu değişim doğrultusunda 2023'ten itibaren Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ile yapılan istişareler sonucunda yeni bir yayın hamlesi başlattıklarını dile getiren Örs, "Genel okuyucuya yönelik, kolay taşınabilir ve kısa sürede okunabilir eserler planlandık. Metroda, otobüste, vapurda çantaya atılıp elinin altında tutulabilecek tarih kitapları hedefledik." dedi.

Yayımlanması planlanan 100 eserin başta tarih olmak üzere şehir tarihleri, önemli şahsiyetlerin hayat hikayeleri ile siyasi, diplomatik ve askeri tarih konularını kapsadığını aktaran Örs, kısa sürede önemli bir ilerleme sağlandığını söyledi.

Örs, bugün itibarıyla 27 eserin baskıya ulaştığını, 48 kitabın hazır durumda olduğunu, diğerlerini de 2026 yılı içinde tamamlamayı planladıklarını ifade etti.

Program kapsamında en yeni teknolojiyle donatılmış, 120 okuyucu kapasiteli kütüphanelerinin de hizmete açılacağını kaydeden Örs, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezinin toplamda yaklaşık 500 bin kitaptan oluşan ihtisas kütüphanesine sahip olduğunu, koleksiyonun önemli bir bölümünün nadir ve yazma eserlerden oluştuğunu vurguladı.

Kütüphanenin hem satın alma yoluyla hem de bağışlarla zenginleştirildiğini belirten Örs, bağışta bulunanlara teşekkür etti.

"Amacımız, tarihin doğru kaynaklardan öğrenilmesi"

TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen de 100'üncü yaşına yaklaşan Türk Tarih Kurumunun neredeyse bir asırdır, Türk ve Türkiye tarihini bilimsel yollardan araştırma gayesiyle 2 binden fazla başlıkta, milyonlarca nüsha eser yayımladığını dile getirdi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen ve yeni "Türkiye Yüzyılı"nın bilimsel temellerine destek olmak üzere 2023 yılının sonunda "Genel Okuyucu Dizisi" hazırlıklarını başlattıklarını anlatan Özgen, "Kurumumuzun ve tarihçiliğimizin birikimini, sadece akademik çevrelerle sınırlamadan, doğrudan milletimizin kalbine taşıyacak olan 'Genel Okuyucu Dizisi'ni takdim etmekten onur duyuyorum. 100 kitaptan oluşan bu devasa dizi, sadece bir yayın projesi değil, aynı zamanda ulusal hafızamızı gençleştiren, ortak geçmişimizle aramızdaki mesafeyi kapatan kültürel bir köprüdür." diye konuştu.

Tarihin, millet olmanın çimentosu, kimliğin pusulası olduğuna işaret eden Özgen, Türk milletinin sahip olduğu köklü ve zengin tarih düşünülünce, milleti birleştiren gücün ne denli sağlam olduğunun görüldüğünü vurguladı.

Özgen, şunları kaydetti:

"Kabul etmeliyiz ki, yıllarca bu kıymetli bilgi birikimi, bilimin doğasından da kaynaklanan sebeplerle, akademik terminoloji ve dipnotlar arasında, büyük okuyucu kitlesine ulaşmakta zorlandı. Tarihi bilgilerin geniş kitlelere ulaşmasındaki zorluklar, ne yazık ki bazı olayların popüler kültür içinde yetersiz şekilde ele alınmasına da zemin hazırlamış oldu. İşte bu 100 kitaplık dizi, bu duruma bir son vermek için doğdu. Türk Tarih Kurumu, 'Tarih, hepimizin tarihidir' diyerek, en seçkin bilim insanlarımızın kaleminden çıkan, bilimsel kesinlikten ödün vermeyen ancak anlaşılır, akıcı ve keyifli bir dille yazılmış eserleri bu milletin her ferdine ulaştırmayı hedeflemektedir. Amacımız, kahve sohbetlerinde, aile meclislerinde, otobüs yolculuklarında dahi tarihin doğru kaynaklardan öğrenildiği bir kültürel ortamın oluşmasıdır."

"Kitaplar, saygın bilim insanları tarafından kaleme alındı"

Kitapların uzman bilim insanlarına sipariş edildiğini, bunların 48'inin Kuruma ulaştığını, 27'sinin ise yayımlanarak okuyucu ile buluştuğu belirten Özgen, eserlerin oldukça geniş bir konu yelpazesine yayıldığını söyledi.

Özgen, şunları ifade etti:

"Sultan Alparslan'dan Fatih Sultan Mehmet'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Kurtuluş Savaşı'mızı gerçekleştiren kadroya kadar tarihi şahsiyetler, Semerkant'tan Bursa'ya Türk-İslam şehirleri, Malazgirt'ten Kurtuluş Savaşı'na askeri mücadelelerimiz ile Lozan'da gösterdiğimiz siyasi mücadele, Selçuklulardan Anadolu'daki vakıflara Türk devletleri ve kurumları, Hititlerden Urartulara kadim Anadolu medeniyetleri gibi konular bu dizi dahilinde milletimizin istifadesine sunulmaktadır. Her bir kitap, ülkemizin farklı üniversitelerinde görev yapan, konusunda yetkin ve saygın bilim insanları tarafından kaleme alınmaktadır."

Prof. Dr. Özgen, 2026 yılı sonuna kadar 100 eserin tamamının milletin ve tarihseverlerin istifadesine sunulacağını aktardı.

Konuşmaların ardından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı dört kurumun kütüphanelerini tek çatı altında toplayan yeni kütüphanenin açılışı yapılarak, kurdele kesildi.