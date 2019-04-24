"Ermenilerin Osmanlı Devleti'ne İsyanı, Terör ve Propaganda" isimli belgesel...

Türk Tarih Kurumu (TTK) tarafından hazırlandı. Farklı isimlerde 7 bölüm halinde yayınlanacak. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca olarak seyirciyle buluşacak.

Belgesele ulaşmak için tıklayınız

Belgeler ve röportajlara dayalı belgesel TTK internet sitesinde ve TRT'de gösterilecek.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr. Refik Turan, belgeselle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Belgeselde, Ermeni diasporasının geçtiğimiz yüzyılda sahte ve tahrif edilmiş belgelerle propaganda faaliyetleri ayrıntılı olarak anlatılacak. Önemli, ikna edici ve aydınlatıcı bir çalışma olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: AA