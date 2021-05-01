Ardıç, armut, kayın ve akasya ağaçları... Birçok farklı türde ölü ağaçlar, Ahmet Yiğider'in atölyesinde sanatın parçası oluyor.

Yiğider, topladığı ağaç kütleleri ve boğumlarını işleyerek onlara yeni bir form kazandırıyor, heykele dönüştürüyor.

Yiğider, 2017 yılından beri ürettiği eserlerini 'Kafa' isimli sergide topladı. Sergi, Rusya’nın en prestijli galerinden Fine Art Galery’de 8 Nisan'da açıldı.

Organik eserlere imza atıyor

Ağaçların saf halini korumaya çalıştığını belirten Yiğider, “Bu sergideki eserlerin özelliği çok fazla organik materyal olması. Kuşkusuz yaratım süreci onu inorganik hale getiriyor. Bu yüzden mümkün olduğunca çoğu eserde organik bırakmaya çaba harcadım. Plastik vb. unsurları az kullanmamaya gayret ettim” dedi.

Eserler sanat, tasarım ve mühendislik gibi farklı disiplinleri sentezleyen karakteri ile öne çıkıyor. 15 eserin tümü, figüratif olmayan heykel geleneğini temsil ediyor.

Kurgulanmış biçimleri ve kompozisyonları ile insanoğlunun maddeye hükmetmesini sorguluyor.

Sergi, 9 Mayıs’a kadar Moskova’da sanatseverleri ağırlayacak.

