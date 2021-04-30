Suluova Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile İstiklal Marşı’nın kabulünün 100'üncü yıldönümü dolayısıyla İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Yurt içi ve yurt dışından toplam 395 öğrencinin katıldığı yarışmaya, Kuzey Makedonya 36 öğrenci ile en fazla katılım gösteren ülke oldu.

İstiklal Marşını seslendirdikleri videoları gönderen öğrenciler arasından Hanzade Hayrullah yarışmanın yurt dışı ayağında birinci, Mira Şasivare üçüncü oldu.

"Memleketimizi daha çok temsil etmek istiyorum"

Yarışmada birinci olan Hanzade Hayrullah şöyle konuştu:

"Ben Hanzade Hayrullah. Kalkandelen “İstikbal İlköğretim Okulu” dördüncü sınıf öğrencisiyim. Ben bu yarışmada birinci oldum ve çok gurur duydum. İnşallah ileride daha çok çalışıp ülkemizi memleketimizi daha çok temsil etmek istiyorum."

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yarışmaya katılan tüm öğrencilere birer başarı belgesi, dereceye giren öğrencilere ise birer tablet hediye edildi.

"Geleceğe aktarma gayreti olarak değerlendiriyoruz"

Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri İlker Kösterelioğlu, şunları söyledi:

“Temel hedefimiz istiklal şairimizi anlama, milli ve manevi değerlerimizi ifade eden bir milli mutabakat metni olan İstiklal Marşımızı var olan kuşaklarımızdan geleceğe aktarma gayreti olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda öğretmenlerimizi, annelerimizi, velilerimizi; çocuklarımızı cesaretlendirdikleri, böyle güzel değerlerimize bu topraklara sahip çıktıkları ve yaşattıkları için bir kez daha tebrik ediyorum.”

Salgın şartlarından dolayı okulların kapalı olması nedeniyle öğrencilere hediye takdimi Kalkandelen Uluslararası Maarif Okullarında yapıldı.