Türk Sanat Müziğinden Türk Halk Müziğine, sesli kitaplardan program kayıtları ve daha fazlasının yer aldığı TRT Dinle uygulaması, sanal marketlerde yerini aldı.

Usta isimlerin TRT'nin zengin arşivindeki milyonlarca içerikten oluşturduğu listeler tek bir uygulamada toplandı.

Uygulamada, rock ve caz parçalar, unutulmaz TRT konserleri, canlı radyo yayınları, hafızalara kazınan şarkı ve türküler yer alıyor. Zeki Müren, Emel Sayın, Barış Manço, Muazzez Abacı gibi ustaların eserleri de çalma listelerinde bulunuyor.

TRT yapımlarının podcast uyarlamaları da sadece TRT Dinle’de.

TRT Dinle uygulaması sanal marketlerden cep telefonu ve tabletlere ücretsiz olarak indirilebiliyor.