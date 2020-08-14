Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müze Müdürlüğü, Muş Alparslan Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması" çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda Muş Valiliği ve Malazgirt Kaymakamlığı'nın desteklediği, Marmara, Ege, Ankara, İstanbul Medeniyet, Necmettin Erbakan, Abant İzzet Baysal, Süleyman Demirel ve Erzincan Binali Yıldırım üniversitelerinden bir araya gelen 30 akademisyen, başta Malazgirt Kalesi olmak üzere ilçedeki tarihi mekanlarda ve Malazgirt Ovası'nda incelemeler yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede fotoğraflar da çeken akademisyenler, orduların karargahlarının kurulduğu ve muharebenin kazanıldığı yer ile savaşın taktikleri ve lojistik boyutunu bütün yönleriyle araştıracak.

Akademisyenler, yer radarları ve elektromanyetik taramalarla savaşa ait izleri tespit ederek, büyük zaferin kazanıldığı yeri bütün bilimsel detaylarıyla aydınlatmayı hedefliyor.

"Savaşın görselleştirilmesi hedefleniyor"

Proje yürütücüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ortaçağ Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Adnan Çevik, uzun zamandır Selçuklu tarihi üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Toplam 30 akademisyenin katılımıyla interdisipliner şekilde Malazgirt Savaşı alanının yerinin tespiti için çalışmalara başladıklarını ifade eden Çevik, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ilk kez böyle bir proje yapılıyor. Savaş arkeolojisi Türkiye'de yeni bir alan. Hem bu alanın yöntemini oluşturmak hem de Malazgirt gibi Anadolu'yu yurt tutma süreci ve Anadolu'nun Türkiye oluşu sürecinin başlatıcısı olan bu büyük zaferin yerinde bütün bilimsel detaylarıyla birlikte aydınlatılmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın son 3 yıldır bizzat törenlere katılması ve kendilerinin sevk ve idaresiyle Malazgirt'in yeniden Türkiye'nin gündeminde olması, gerektiği şekli almıştır. Bilimsel anlamda muharebe nerede yapıldı, orduların karargahları neredeydi, Malazgirt Ovası'nda gerçekleşen savaşın taktikleri ve lojistik boyutu bütün yönleriyle bu proje kapsamında araştırılacak."

[Fotoğraf: AA]

"Verileri dijital ortamda haritalar üzerine işleyeceğiz"

Adnan Çevik, ülkede yaşayan herkesin Malazgirt Savaşı'nı bilmesi ve özellikle gençlerin bu şanlı zaferi iyi tanıması gerektiğini belirtti.

Projeyi çok yönlü ele aldıklarını anlatan Çevik, "Bu çalışmayla hem ülkemizin kültür tarihine hem de bu toprakları yurt tutma sürecine bilimsel katkı sunmayı planlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu projesi, bunun bilimsel arka planını çağdaş yöntemlerle ortaya koyacaktır. Ardından Malazgirt kültür turizminin önemli merkezlerinden biri haline dönüşecektir. Şu an Malazgirt şehir surlarını ve iç kalenin tespit çalışmalarını yapıyoruz. Koordinatlarını alıyoruz. Haritalandırma çalışmalarını yapacağız. Yine Malazgirt içerisindeki bütün tarihi dokuyu, yapıları ve yerelden aldığımız bilgileri kayıt altına alıyoruz. Önce alandaki bilgileri toplayacağız, daha sonra verileri dijital ortamda haritalar üzerine işleyeceğiz. 2021 yılı Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü olması hasebiyle, kamuoyuna ve devletimize bu çalışmanın belli bir aşamasını göstermek istiyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Proje dünya üzerinde örnek bir çalışma olacak"

Söz konusu veriler ışığında uygun görülen yerlerde jeoradar çalışmaları başlatılarak, yer altı taramalarının da yapılacağını anlatan Adnan Çevik, şunları söyledi:

"Eş zamanlı olarak yürütülen yüzey araştırmalarında ise bölgedeki tarihi kültür kalıntılarının koordinatları alınıp, arkeolojik açıdan dijital belgelemesi yapılacak ve raporlanacak. Akademisyenler, şanlı zaferin kazanıldığı bölgedeki mekanları fotoğraflayarak kayıt altına alacak. Orduların karargahlarının kurulduğu ve muharebenin kazanıldığı yer ile savaş taktikleri ve lojistik boyutunu bütün yönleriyle araştıracak. Malazgirt'in tarihi kimliği görünür hale getirilecek ve bu proje dünya üzerinde örnek bir çalışma olacak."