Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu’nu (YAYFED) verilerine göre, 2019 yılında Türkiye yayıncılık perakende pazarı büyüklüğü önceki yıla göre yüzde 27 artış göstererek, 8 milyar 852 milyon TL büyüklüğe ulaştı. Türkiye’de geçen yıl toplam 577 milyon 48 bin 957 kitap basıldı.

Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) verilerine göre ise Türkiye bu sayı ile dünya sıralamasında en çok kitap basılan 6'ıncı ülke konumunu korudu. Kişi başına düşen kitap sayısı ise 6,9’a geriledi. Bu sayı 2017’de 7,76, 2018’de ise 7,08 olarak hesaplanmıştı.

Online pazar yeri kuruldu

Özellikle kitap fiyatlarındaki artış ve kişi başına düşen kitap sayısındaki gerilemeye karşın kitapevlerinin düşük komisyonla direkt olarak satış yapabilecekleri online pazar yeri Kitap Jet kuruldu.

E-ticaret sitelerinin okuyucuları kısıtlı sayıdaki kitap çeşitliliğine mahkum ettiğine değinen Kitap Jet kurucusu Salih Gürel, şunları söyledi:

"Her sene çok sayıda yeni kitap çıkarken milyonlarla ifade edilen adetleri ve yüzbinlerle ifade edilen kitap çeşitliliğini tek başına hiçbir e-ticaret sitesi stoklayamaz. Bu durum da aynı tür eserlerin yüksek komisyonlar nedeniyle pahalı olarak okuyuculara sunulmasına neden oluyor. Bu noktadan hareketle kitap sektörünün Türkiye’deki en büyük kitap platformunu kurduk. Kurduğumuz platformda bütün yayınevleri ve yazarlar yer alıyor. Yayınevi, yazar ve kırtasiyelere ücretsiz mağaza hizmeti sağlayarak, hem alıcıyı hep de satıcıyı ilk elden buluşturup daha ucuz ve hızlı kitap ulaştırmayı hedefliyoruz."

"Okucuya daha ucuz kitap, yayıncıya daha fazla gelir imkanı"

Kitaplarda kar marjının düşük olduğunu belirten Salih Gürel, “Bir de üstüne e-ticaret platformlarında yayıncılar yüksek komisyon oranları ödemek zorunda kalıyor. Bu nedenle satış yapılsa bile satıcıların yeterli oranda kar elde edemediklerini görüyoruz. Biz, ücretsiz sanal mağaza ve düşük komisyon ile aracıların değil sadece kitapçıların yer aldığı bir platform oluşturduk. Bu sayede kitabevi ve yayıncılar daha fazla kazanç sağlarken kitapsever de çok daha uygun fiyata kitap sahibi olabilecek. Üstelik mevcut e-ticaret sitelerinde gördükleri kitap çeşitliliğinin 10 katına ulaşabilecekler. Ayrıca kitap doğrudan ilgili kitapçının rafından çıkarak kitapsevere ulaştığı için tüketiciye çok daha hızlı bir e-ticaret deneyimi sunmuş oluyoruz" dedi.