Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumu'nun TİKA ile yürüttüğü proje sona erdi.

Dünyanın farklı ülkelerinden eğitim için TRT'ye gelen kursiyerler, televizyon haberciliğinin temel aşamalarını öğrendi. Yayıncılık teknikleri konusunda bilgi edindi.

"TRT ve TİKA'ya çok teşekkür ediyorum"

Eğitime Gambiya'dan katılan Ebrima Jatta, eğitimin, bugüne kadar aldıkları arasındaki en iyisi olduğunu belirterek, "TRT'nin eğitimi sayesinde önemli bazı beceriler edindiğimi düşünüyorum ve bu Gambiya'daki işimde bana çok faydalı olacak" dedi.

Kursiyer Abdul Raheem de Sri Lanka'dan katıldı. Raheem, TRT ve TİKA'ya teşekkür ettiğini belirterek, "Burada çok şey öğrendik. Daha önce çok fazla bilmediğimiz, kamera ve ses sistemleri gibi teknik konularda bilgi edindik. TRT ve TİKA'ya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Moldova, Kosova, Arnavutluk, Gambiya, Sri Lanka, Güney Sudan, Kazakistan ve Kenya'dan gelen kursiyerler, eğitimlerini tamamladıktan sonra sertifikalarını aldı.

"Biz bunları yıllardır devam ettiriyoruz"

TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu da bu tarz eğitimlerin yıllardır devam ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Radyo televizyon yayıncılığı konusunda ülkemizin en deneyimli kurumu olarak kendi tecrübemizi dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki meslektaşlarımızla paylaşıyoruz. Eğitimin yanında birbirimizi tanıma açısından da son derece önemli organizasyonlar bunlar. Biz bunları yıllardır devam ettiriyoruz, her geçen gün de büyüyerek devam ediyor."

Eğitim programı sonrası düzenlenen törene TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, Gambiya Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Omar Bune Mbye ve TİKA Uzmanı Belgin Çağdaş katıldı. Sertifika programı çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: TRT Haber

