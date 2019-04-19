Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ile Torul ilçesine bağlı Cebeli köyündeki Karaca Mağarası'nda incelemelerde bulundu.

Vali Taşbilek, mağaranın bölge ve ülke turizmine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Turizm sezonunu 15 Nisan itibarıyla açtıklarını belirten Taşbilek, mağarayı geçen yıl yüz binin üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini aktardı.

Bu yıl bu rakamı daha da yukarılara taşımayı hedeflediklerini belirten Taşbilek, böylesine güzel bir yapıyı yurt içinden ve dışından gelen misafirlerin hizmetine sunmanın en büyük arzu ve hedefleri olduğunu vurguladı.

Hedef UNESCO Geçici Miras Listesi

Taşbilek, Karaca Mağarası'nın damla taş oluşumu bakımından oldukça zengin olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Burası dikit ve sarkıtların yoğun olduğu mucizevi bir mağara. Geçen seneki ilgiyi bu sene daha da yükseklere taşıyarak devam ettireceğine inanıyoruz. Tokat'taki Ballıca Mağaramız UNESCO Geçici Miras Listesi'ne alındı. Bizim de en büyük amacımız Karaca Mağarası'nı, aynı statüde tanınırlığını sağlayabilmek için bu listeye dahil edebilmek. Bakanlığımız vasıtasıyla gerekli yerlere başvuru için hazırlıklarımızı yapıyoruz."

Taşbilek, "Dışarıya göre kışın daha ılıman, yazın ise daha serin bir ortam. İçerideki yapısı itibarıyla insanların daha rahat nefes almasını sağlayan bir özelliğinin olduğu da söylenmekte. Biz de mağarayı gezerken onu hissetmekteyiz" dedi.

Karaca Mağarası

Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içinde 1983'de bulunan ve 1996'da turizme kazandırılan Karaca Mağarası, şehir merkezine 17 kilometre mesafede ve 1550 metre rakımda yer alıyor.

Gümüşhane-Trabzon kara yolunun 12. kilometresinden kuzeye ayrılan 4 kilometrelik yolu takiben ulaşılan mağaranın çevresinde, kır kahvesi, dinlenme tesisleri gibi ziyaretçilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacakları mekanlar bulunuyor.

Damla taş oluşumları bakımından oldukça zengin Karaca Mağarası'nda, sarkıtlar, dikitler, sütunlar, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri ve perde damla taşları, mağara çiçekleri, mağara incileri, fil kulakları, traverten havuzları, traverten basamakları ve mağara gülleri dikkati çekiyor.

Gümüşhane'nin önemli turizm değerlerinden Karaca Mağarası, her yıl 15 Kasım-15 Nisan arasında iç nemlenmesinin sağlanması, doğal oluşumların kararmaması ve bakım çalışmaları için ziyarete kapalı tutuluyor.

Kaynak: AA