Dengeli tuz tüketiminin vücuda faydası saymakla bitmiyor. Uzmanlar sağlık için özellikle kaya tuzunu öneriyor.

Kaya tuzu denilince de akla ilk gelen Çankırı Tuz Mağarası. Madenin geçmişi 5 bin yıl öncesine uzanıyor.

Anadolu'daki uygarlıkların tarihi ile neredeyse yaşıt olan mağaranın içinde bugün neredeyse bir kent var.

Çalışanlar büyük emek harcıyor

İş makinelerinin rahatlıkla hareket edebildiği mağaranın uzunluğu 24 kilometre.

Çalışanların kaybolmaması için isimlendirilen yollar, yön tabelaları ile donatıldı. Mağarada kaya tuzunu elde etmek için büyük emek harcanıyor.

Tonlarca tuz patlatma yöntemiyle sökülüyor, kepçe ve dozerlerle kamyonlara dolduruluyor. Daha sonra tartılmak üzere kantarlara götürülüyor. Bu şekilde mağara içerisinde yılda 1 kilometre katediliyor.

"Bu mağaralar yılda 500 bin turist çekiyor"

Mağaranın toplam rezervi 2 milyar ton civarında. Türkiye'ye 400 yıl yetecek kadar kaya tuzu mevcut. Tarihi mağaranın bir bölümü de turizme açık.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, bu tip mağaraların yurt dışında da olduğunu söyledi.

"Bu mağaralar yılda 500 bin turist çekiyor. İnşallah, ilerleyen zamanlarda tanıtım programımızla tuz şehrimizi dünyaya tanıtmak için elimizden ne gelirse yapacağız."

Çankırı'nın turizm potansiyelinin geliştirilmesinde öncü

Mağara bir sanat müzesi özelliği de taşıyor. Heykeltıraşların kaya tuzundan yaptığı eserler sergileniyor.

Tuz mağarası, sağlık turizmine de önemli katkılar sağlıyor. Çeşitli nedenlerden nefes darlığı yaşayan binlerce kişi mağaraya gelip şifa buluyor.

Yalnızca mağaranın içerisinde bir yürüyüş yapmak bile sağlığa faydalı olabiliyor.

Tuz Mağarası Çankırı'nın turizm potansiyelinin geliştirilmesinde öncü rol oynuyor.

Haber: Yusuf Dernek

Kamera: Mikail Sevinç