Trabzon Vakfıkebir Atatürk Ortaokulu öğrencileri, TRT dizilerindeki tarihi karakterleri canlandırdı.

TRT'nin reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdulhamit dizileri, Trabzonlu öğrencilere ilham kaynağı oldu.

Öğrencilerin tarihe ilgisi bu yapımlar sayesinde daha da arttı.

Fen Bilimleri Öğretmeni Erdinç Memiş, "Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamit gibi dizilerin öğrencilerimizi olumlu yönde etkilediğini tarihsel bilgilerini artırdığını gördük. Öğrencilerimizden gelen istek doğrultusunda böyle bir proje hazırladık" dedi.

Dizilerdeki sahneleri canlandıran öğrenciler, her oyunda tarihe kısa bir yolculuk yapıyor.

Okulda eski eşyaların sergilendiği kültür ve tarih köşesi de bulunuyor.

Haber: Fatih Doğan

Kamera: Okan Uzun

Kurgu: M. Oğuz Kömürcü