Bu sene Çin'de düzenlenen "21'inci Bahçecilik/Botanik EXPO"su kapsamında kurulan Türkiye fuarında, "Galata Kulesi", "Pamukkale Travertenleri" gibi simgesel yapılar Pekin'e taşınırken, ziyaretçilere Çin'de ziyaretçilere minik bir Türkiye turu yaptırılması hedefleniyor.

Türkiye, EXPO 2019 Pekin'de, 2 bin 400 metrekarelik alana kurduğu, EXPO'nun en büyük fuarlarından biriyle ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin hem kültürel hem coğrafi özelliklerinin en iyi şekilde tanıtılması için hazırlanan alanda görkemli bir açılışa ev sahipliği yapmaya hazırlanan Türkiye, katılımcı ülkelerin daha şimdiden ilgisini çeken fuar EXPO Pekin'e damga vuracak.

2 bin 400 metrekare alan üzerinde, açık, yarı açık ve kapalı olmak üzere üç ana bölümde ve birbirinden farklı dokuz birimden oluşan, doğal ve kültürel zenginliklerimizden ilham alınarak oluşturulan Türkiye fuarı, karşılama, ağırlama ve deneyimleme olarak hayata geçirilen üç ana bölümden oluşuyor.

Ziyaretçileri, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale Travertenleri'nin modern bir yorumu ile tasarlanan, su basamakları ve yeşillikler içerisindeki "‘Geleceği Yeşil ile Kucakla’" mesajı karşılayacak.

Galata ile selfie çekilip, Anadolu evlerini görecekler

Küçük bir Türkiye olarak kurgulanan alanda ziyaretçiler, Türkiye'ye gitmeden Galata Kulesi'nde selfie çekip, Osmanlı etkilerini barındıran bahçeleri, Anadolu'nun izlerini taşıyan evleri görebilecek.

Alandaki Türk bahçeciliğinin en kıymetli örneklerinden olan Hasbahçe, ziyaretçileri Osmanlı Devleti'nin görkemli günlerine doğru yolculuğa çıkaracak.

Ayrıca fuarda Anadolu coğrafyasının zengin bitki çeşitliliğinin nadir örneklerinden "Endemik Bitkiler Tüneli", daha yeşil bir gelecek için hayata geçirilen inovatif çalışmalarının yer aldığı "İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Alanı", misafirlerin oturup nefeslenebileceği, performans ve atölye çalışmalarına katılabileceği "Amfi tiyatro", doğanın insan sağlığına armağanı "Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü", Türkiye’nin coğrafi ve kültürel farklılığının yansıması olan geleneksel Türk evleri ve yapılarından oluşan "7 Bölge 7 İklim sokağı", Türk misafirperverliği ile misafirlerin ağırlanıp ikramların sunulacağı "Bahçehane", çocukların eğlenerek vakit geçirebilecekleri "Çocuk Oyun Alanı", Anadolu insanının yaşam alanındaki besin kaynağı "Bostan" ve "Hediyelik Eşya" alanları yer alıyor.

Kapalı ve yarı açık birimlerin beş tanesinde tema odaklı sergi ve etkinliklerin yer alacağı yerde, geri kalan birimlerde ağaç ve süs bahçeciliğinden örneklere, Türk peyzaj mimarisinin donatılarına, Türkiye coğrafyasının 7 bölgesinin iklim ve kültürel yansımalarına ev sahipliği yapacak.

"Açılışta çiçek ve Türk tadımlıkları dağıtılacak"

Fuarın kapalı bölümünde ziyaretçilerin dinlenebileceği ve Türk mutfağından lezzetleri tadabileceği Bahçehane, ortasında konumlandırılan Osmanlı kıraathanelerinin ve Türk bahçe kültürünün ayrılmaz birer unsuru süs havuzu ve suyun dinlendirici sesi ile ziyaretçilerini karşılayacak.

Klasik Türk sedirleri, Osmanlı kıraathanelerinde kullanılan tabure ve siniler ile Türk halılarıyla dekore edilen Bahçehane, Türk tarih, doğa ve kültürünün dönemsel sergilerini de yansıtacak olmasıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

EXPO 2019 Pekin açılış gününde Türk kültürünün önemli değerlerinin ön plana çıkarıldığı özel etkinlikler ve sanatsal performanslarla iddiasını ortaya koyacak.

Buna göre açılışa çiçek ve Türk tadımlıkları dağıtımı, halk oyunları gösterisi, ebru ve tezhip gibi sanatlara yönelik atölye çalışmaları, çeşitli konser ve canlı performanslar gerçekleştirilecek.

Çin'de "Mehter" çalınacak

Türkiye'nin ihracat ürünlerinin de tanıtılacağı EXPO 2019 Pekin'de 1 Temmuz Türkiye Ulusal Günü'nde açılış etkinliklerine ek olarak mehter takımı, ney dinletisi ve semazen gösterileri gibi Türk kültürünü yansıtan etkinliklerin yanında, geleneksel müzikle Avrupa'nın popüler ezgilerini birleştiren sahne performansları yer alacak.

Önemli sanatçıların fırçasından çıkan Anadolu'nun doğasının resmedildiği eserler, sergilerde davetlileri muhteşem Anadolu doğasına davet edecek.

Kuru çiçekler ile obje tasarlama, saksı boyama, Türk şerbeti yapımı atölye çalışmaları da Türkiye fuarında yerini alarak ziyaretçilerine eğlenceli olduğu kadar öğretici anlar yaşatacak.

Logo için Selçuklu Yıldızı'ndan ilham alındı

Türkiye'nin EXPO 2019 Pekin'de kullanacağı logo, geleneksel Selçuklu Yıldızı'nın genel formundan ilham alınarak, Türk motifleri ile simgeleştirildi.

Bahçenin renkliliği ve çeşitliliği zengin bir renk paleti ile sembolize edilirken, logonun merkezinde yer alan ve sadece Türkiye topraklarında yetişen endemik bitki türlerinden biri olan Sevgi Çiçeği ile Anadolu'nun benzersiz doğal yaşamına vurgu yapıldı.

Logonun katmanlı yapısı, bir çiçeğin merkezden çevresine doğru genişleyen büyüme evresini yansıtırken, katmanların 7 bölümden oluşması ise merkezden yönetilen Türkiye'nin, 7 bölgesini temsil ediyor.

EXPO Pekin 2019, 29 Nisan'da kapılarını açacak.

Kaynak: AA