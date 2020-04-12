Küresel salgın haline gelen yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinde vakit geçirenler için yayın kuşaklarını güncelleyen TRT, her yaştan izleyiciye hitap etmeye devam ediyor. Nostaljik film ve diziler, unutulmaz maçlar, sanat dolu programlar ve yeni içerikler hız kesmeden tüm TRT kanallarında ekrana geliyor.

İşte bu haftanın merakla beklenen içerikleri:

Yayın kuşaklarının güncellenmesi ile birlikte yoğun bir akış hazırlayan TRT 1’in gündüz kuşağına bu hafta iki yeni program eklenecek. “Tam Zamanı ve Dert Ortağı” 13 Nisan Pazartesi itibariyle hafta içi her gün ekrana gelecek.

Tam Zamanı

Hafta içi her gün saat 12.50'de ekrana gelcek Tam Zamanı, bu günlerde evde olmanın güzelliğini ve bu zor günleri fırsata çevirmenin yollarını anlatacak. Mürşid Ekmel Aybek’in sunumuyla ekrana gelecek program izleyicilere moral olacak, bu günlere farklı bir pencereden bakılmasını sağlayacak. Manevi konulara ve dini meselelere hâkim olan Mürşid Ekmel Aybek, bu dönemin yeni fırsatlar da barındırabileceğini anlatacak. Ayrıca çocuklar ile bu dönemde kurulacak ilişkiler, onlara verilecek eğitimleri ve çocukların, TRT ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttükleri uzaktan eğitim projesinden daha iyi faydalanmanın yolları da izleyiciye aktarılacak.

Dert Ortağı

Koronovirüs ile mücadele sürecinde omuzlarında büyük yük taşıyan kadınlarımız için özel bir program da hazırlandı. Duayen psikiyatrist Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun, kadın izleyiciler ile baş başa olacağı, onların sorularına yanıt, sorunlarına çözüm arayacağı program Dert Ortağı, hafta içi her gün 13.15’te yayınlanacak.

TRT 2, sanat dolu programlarını ekrana getirmeye devam ediyor. Özel programlar, konserler ve gösterilerle izleyicilere bir kültür şöleni yaşatıyor.

Tarihin Ruhu

Hafta içi her gün saat 12.00'de ekrana gelecek olan Tarihin Ruhu, yakın tarihimizin önemli olaylarına, şahsiyetlerine arşivlerin içinden analitik bir bakış sunuyor. Fotoğraflar, filmler ve gazetelerde saklı bilgileri açığa çıkaran Tarihin Ruhu, bu bilgileri karşılaştırmalı bir şekilde inceleyerek izleyicilerle paylaşıyor.

TRT 2’de izleyicisiyle buluşan Tarihin Ruhu bir döneme ışık tutuyor. Eski görüntüler restore edilerek tekrar yayınlanıyor, ayrıca görüntülere Tarihin Ruhu’nda açıklamalar ve yorumlar katılıyor. Görüntünün nasıl, nerede çekildiği, kimin çektiği, olayların ne olduğu detaylarıyla anlatılıyor.

Farklı konuları inceleyen Tarihin Ruhu programının bu hafta yayınlanacak bölümlerinde işlenecek konular oldukça ilgi çekici;

• 1923 Seçimleri Kutlamaları

• 1919 Sultanahmet Mitingleri

• Son Osmanlı İslam Halifesi Abdülmecid Efendi'nin Hayatı

• Bolşevik Devrimi Sonrası İstanbul'a Göç Eden Mülteciler

• 1923 İzmit Basın Toplantısı

II Divo: A Musical Affair Japonya Konseri

Ayrı milletlerden dört erkek şarkıcıyı bir araya getiren Simon Cowell'ın kurduğu II Divo, operatik pop müzik grubu olarak geniş bir bilinirliğe sahip. Grup, Fransız pop şarkıcısı Sébastien Izambard, İspanyol bariton Carlos Marín, Amerikalı tenor David Miller ve İsviçreli tenor Urs Bühler'den oluşuyor. Tüm zamanların en iyi klasik crossover grubu kabul edilen II Divo, dünya çapında 26 milyonun üzerindeki albüm satışı ve 33’ün üzerinde ülkede 160 altın ve platin plak ödülü ile başarısını kanıtladı. A Musical Affair, II Divo'nun altıncı stüdyo albümü. II Divo’nun eşsiz Japonya konseri 14 Nisan Salı saat 20.00’de TRT 2’de.

Murat Karahan ile Nazende Şarkılar

Solistliğini Murat Karahan’ın yapacağı “Nazende Şarkılar” konseri, Perşembe saat 20.00’de TRT 2'de ekrana gelecek.

Murat Karahan; aralarında Accademia Santa Cecilia, Moskova Çaykovski Senfoni, Letonya Ulusal Opera, Liepaja Senfoni, Tiran Senfoni, Baden Baden Filarmoni, Cumhurbaşkanlığı Senfoni, Bilkent Senfoni, İstanbul Devlet Senfoni orkestralarının da bulunduğu çok sayıda orkestra ile başarılı temsil ve konserler verdi. Karahan, 2018 yılı Ocak ayında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Ağırlıklı olarak Türk Sanat ve Türk Halk Müziği alanlarında en bilinen şarkıların seslendirildiği konser, izleyicilere keyif dolu anlar yaşatacak.

The Morricone Duel: Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası

Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası’nın icra edeceği konser, Cumartesi günü saat 20.00’de TRT 2’de ekrana gelecek. “The Morricone Duel” konserinde İyi Kötü Çirkin, Bir Zamanlar Amerika, The Hateful Eight gibi birçok önemli filmin müziklerine imza atan, ünlü İtalyan besteci Ennio Morricone’nin eserleri sahnede olacak.

TRT Belgesel, en beğenilen belgesellerinin yanı sıra yeni belgeselleri de izleyici ile buluşturuyor. Türk Okçuluğunun Serüveni ve Ailenin Yeni Üyesi belgesellerinden sonra bu hafta yeni belgesel Sıfır Atık izleyici karşısına çıkıyor.

Sıfır Atık

Sıfır Atık, günümüzde büyük bir sorun haline gelen tüm dünyada ve Türkiye’de çeşitli çözümler üretilmeye çalışılan geri dönüşüm konusunu ekrana taşıyacak. Sunuculuğunu Doğan Akdoğan’ın üstelendiği belgeselde, çöpün hiç bilmediğiniz farklı yönleriyle karşılaşıp atıklar konusunda ortaya çıkan rakamlarla farkındalık oluşturmaya çalışılacak. Doğan Akdoğan “Sıfır Atık” sloganıyla yollara çıkarak atıkla mücadele ederken israfa da dur demeye çalışacak.





Belgesel, gıdadan plastiğe, elektroniklerden pillere ve metallere uzanan bölümlerinde hayatımızın her alanında yer edinmiş olan atıkların geri dönüşüm sürecini aktaracak. Sıfır Atık 19 Nisan Pazar 15.00'te ekrana gelecek.



Unutulmaz Maçlar kuşağı ile futbol heyecanını yeniden yaşatan TRT Spor’da bu hafta Galatasaray - Neuchatel Xamax maçı Salı günü saat 19.00’da, Batı Almanya - Arjantin 1990 Dünya kupası finali Cumartesi saat 23.00’te, 2010 Hollanda-İspanya Dünya Kupası final maçı Pazar 21.00’de yayınlanacak.

Maçların yanı sıra spor dünyasına dair önemli belgeselleri de ekrana getiren TRT Spor’da bu hafta Kapıkule’nin Anahtarı (Naim Süleymanoğlu Belgeseli) ve Maradona belgeseli izleyici ile buluşacak.

Kapıkule'nin anahtarı



Naim Süleymanoğlu’nun Bulgaristan’da başlayıp dünyanın zirvesine uzanan başarı hikâyesinde yanında olan önemli isimlerin Cep Herkül’ünü anlattığı Kapıkule’nin Anahtarı belgeseli ile efsane sporcunun hayat hikayesi ekrana gelecek. 2008 yılı yapımı olan belgesel 18 Nisan Cumartesi saat 12.00’de TRT Spor’da.

Maradona Belgeseli



Bir şehri ayağa kaldıran, Napoli’yi; Juventus, Milan ve Inter gibi devlerin arasından neredeyse tek başına şampiyon yapan bir kahramanın futbol kariyerini anlatan Maradona Belgeseli, efsane golcünün çocukluğu, Barcelona günleri, Arjantin Milli takımında kazandıklarını ekrana yansıtacak. Maradona Belgeseli 19 Nisan Pazar 12.00'de.





Futboldan dışındaki tüm spor branşlarını ekrana getiren TRT SPOR2’de bu hafta yine unutulmaz karşılaşmalar ekrana gelecek.

2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası hafta içi her gün, Unutulmaz Kırkpınar Finalleri ve 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları ise haftanın her günü izleyici karşısına çıkacak.

17 Nisan Cuma günü saat 20.15’te ise Türkiye’nin Avrupa ikincisi olduğu 2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası "Türkiye - Sırbistan" final maçı ekrana gelecek.