TRT Radyo 1, yeni bir radyo oyununu daha dinleyiciyle buluşturuyor

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun köklü kültür-sanat geleneği içerisinde önemli bir yere sahip olan Arkası Yarın programı, yeni bir eserle dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Edebiyatla iç içe, yer yer mizahi, yer yer duygusal tonlara sahip olan ve toplamda 6 bölümden oluşan "Şiddetli Şiirsizlik" adlı radyo oyunu, 29 Kasım- 4 Aralık tarih aralığında TRT Radyo 1’de yayınlanacak.

İstanbul’u şiirle ve insan hikâyeleriyle harmanlayan bu eser, dinleyiciyi hem edebi hem dramatik bir yolculuğa davet etmektedir. Arkası Yarın geleneğinin imkânlarını güncel bir yaklaşımla birleştiren "Şiddetli Şiirsizlik", şiirin insan ruhuna etkisini ve bireyler arası iletişimdeki yerini, ironik bir dava kurgusu üzerinden ele almaktadır.

Şiirle gönüllerde kurulan köprüler

TRT Radyo Dairesi Başkanlığı, toplumsal bütünlüğün temel taşı olan aile kurumuna yönelik duyarlılığı önceleyen içeriklere öncelik vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, “Şiddetli Şiirsizlik” adlı radyo oyunu aynı zamanda aile kavramına bakışımıza şiirsel bir katkı sunuyor.

Eserde, bir çiftin “şiir eksikliği” gerekçesiyle açtığı dava çerçevesinde, iletişimin, duygusal paylaşımın ve kültürel birikimin aile içi ilişkilerdeki yeri sorgulanmakta; şiir aracılığıyla kurulan duygusal bağlara dikkat çekilmektedir.

TRT’nin kültür-sanat yayıncılığındaki birikimiyle şekillenen bu yapım, aile bireyleri arasında sevgi dilinin ve estetik duyarlılığın güçlendirilmesine de katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Başkarakter Himmet Efendi, küçük teknesiyle İstanbul’un iki yakası arasında yolcu taşırken, her seferinde farklı bir şairin sözüyle şehri selamlar. Orhan Veli, Ahmet Haşim, Sait Faik Abasıyanık, Tevfik Fikret, Rüştü Onur, Muzaffer Tayyip Uslu şiirlerinden ilhamla gelişen yolculuklar boyunca, yalnızca şehir değil, karakterlerin iç dünyaları da şiirle katman katman açılıp dinleyenlerle bütünleşecek

Oyunun yazarlığını Pervin Atamert yönetmenliğini ise tiyatro sanatçısı ve yönetmen Ali Düşenkalkar üstlenmektedir. Oyuncu kadrosunda; Taner Turan, Özden Ayyıldız, Emrah Eren, Mustafa Kırantepe, Nuri Karadeniz ve Burcu Ger yer alıyor.

Projenin yapımcılığını Nevim Yılmaz ve Muhammet Emre Buruşuk, efektörlüğünü ise Ersin temelli üstlenmekte. "Şiddetli Şiirsizlik" adlı Arkası Yarın radyo oyunu ilk bölümüyle 29 Kasım Cumartesi saat: 9.40’ta TRT Radyo 1’de dinleyicisiyle buluşacak. Toplamda 6 bölüm olarak üretilen oyun son bölümü 4 Aralık’ta yayınlanacak şekilde her gün aynı saatte Arkası Yarın kuşağında TRT Radyo 1’de yayında olacak.