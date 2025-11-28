Duman 13.2ºC Ankara
Kültür-Sanat
TRT Haber 28.11.2025 10:44

Gece müzeciliğinde ziyaretçi rekoru

2025 sezonunda hayata geçirilen gece müzeciliği uygulaması yoğun ilgi gördü. 1 Haziran–1 Ekim 2025 arasında düzenlenen gece müzeciliği programı kapsamında 554 bin 516 ziyaretçi ağırlandı.

Gece müzeciliğinde ziyaretçi rekoru

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2025 sezonunda hayata geçirilen gece müzeciliği uygulamasının bu yıl tarihi bir başarıya ulaştığını açıkladı.

Bakan Ersoy, gece müzeciliğine gösterilen yoğun ilgiyi şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu yıl 554 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor."

Gece müzeciliğinde ziyaretçi rekoru

Yoğun talep üzerine uzatılmıştı

Normalde 1 Ekim’de sona eren uygulama; Efes Örenyeri ve Side Örenyeri için 2 Kasım’a kadar devam etti. Bu kapsamda iki noktada gece ışıklandırmaları, rehberli turlar ve açık hava gezi güzergâhları ziyaretçilerin erişimine açık kaldı. Galata Kulesi’inde ise uygulama halen devam ediyor.

Gece müzeciliğinde ziyaretçi rekoru

Rekor sezon

Bu yıl en çok ziyaret edilen gece müzeciliği alanları arasında Efes Örenyeri, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis Örenyeri öne çıktı. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin gece serinliğinde antik yapıları deneyimleme isteği, ziyaretçi sayılarında önceki yılların üzerine çıkan güçlü bir ivme yarattı. Gece müzeciliği, tarihi mirasın günün farklı zamanlarında özel bir atmosferle sunulmasını sağlayarak kültür turizmine yeni bir boyut kazandırmaya devam ediyor. Bu yıl elde edilen yüksek ziyaretçi sayısı, uygulamanın gelecek sezonlarda daha geniş bir alana yayılacağına işaret ediyor.

