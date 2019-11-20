9. Malatya Uluslararası Film Festivali, Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Festivalde birçok dalda ödül verildi.

Kapan filmiyle Seyid Çolak "En İyi Yönetmen Ödülü"ne layık görüldü.

"En İyi Senaryo Ödülü"nü Omar ve Biz filmi ile Mehmet Bahadır Er, "En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü"nü Dilsiz filmindeki performansıyla Andreas Sinanos, "Fahri Kayahan En İyi Müzik Ödülü"nü ise Kapan filmindeki performansıyla Ali Saran kazandı.

Farklı dallardaki ödüller sahiplerini buldu

"Jüri Özel Ödülü"nün sahibi Dilsiz filmi olurken, "Kemal Sunal Halk Jürisi En İyi Film Ödülü"nün sahibi Omar ve Biz, "Yönetmenler Birliği Platformu En İyi Yönetmen Ödülü"nün sahibi ise Kovan filmi ile Eylem Kaftan oldu. Festivalde Küçük Şeyler filmi "SİYAD Ödülü"ne layık görüldü.

9.Malatya Uluslararası Film Festivalinde, "YÖNBİR Ödülü" Kovan filminin yönetmeni Eylem Kaftan ile Küçük Şeyler filminin yönetmeni Kıvanç Sezer’e takdim edildi. Jüri tarafından "Türk Sinemasına Katkı Ödülü"ne ise Aidiyet filmi layık görüldü.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü Küçük Şeyler filmindeki performansıyla Alican Yücesoy, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü ise yine Küçük Şeyler filmindeki performansıyla Başak Özcan aldı.

"Ulvi Saran Özel Ödülü" Kimsesizler Oteli filmine verildi. "En İyi Film Ödülü"nün sahibi ise Küçük Şeyler filmi oldu.

"Her film yeni bir dünyadır"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, törende şunları söyledi:

"Her bir film hatta sahne yeni bir dünyadır, yeni dünyalar kurulmasına ilham verir. Buradan bakınca sinemaya yaşam mimarisi, sinemacıya yaşam mimarı diyebiliriz. İyi ki sinema var. İyi ki festivaller var. İyi ki Malatya Film Festivali var. Sinemanın önünü açmak için çok önemli düzenlemelere adım atıyoruz. Sektörle birlikte ilerliyoruz. Yabancı yapımlara da destek vermeye başlayacağız. Ülkemizin beyaz perdedeki varlığını artırmak istiyoruz."

Kaynak: TRT Haber