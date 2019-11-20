Hindistan, Endonezya, Çin gibi dünyanın en kalabalık ülkelerinin üyesi olduğu Asya-Pasifik Ülkeleri Yayın Birliği, 3 milyara yakın insanın yaşadığı bir coğrafyayı kapsıyor.

Asya-Pasifik Ülkeleri Yayın Birliğince bu yıl sekizincisi düzenlenen ABU Şarkı Festivalinde, 11 ülkenin önde gelen yıldızları, 19 Kasım’da Tokyo’da sahne aldı.

Milyonlarca televizyon seyircisine ulaşan ABU Şarkı Festivali ile Türkiye, ismini bir kez daha başarılı bir organizasyon kapsamında uluslararası arenada gündeme taşıdı.

Bu yıl Türkiye'yi temsil eden isim ise Mustafa Sandal oldu. Yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip Sandal, ABU 2019 için unutulmaz şarkısı Aya Benzer’i yeniden düzenleyip seslendirdi. Göz alıcı bir sahne şovu sunan sanatçı yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Dünyanın sesleri bu festivalde

Daha önce TRT organizasyonuyla İstanbul’un da ev sahipliği yaptığı ABU Şarkı Festivalinde bu yıl dünyaca ünlü isimler sahne aldı.

Avusturalya’dan Dan Sultan, Çin Hong Kong’dan Kay Tse, Hindistan’dan A. R. Rahman, Endonezya’dan Hanin Dhiya, Japonya’dan Hey! Say! JUMP, Kazakistan’dan Dimash Kudaibergen, Güney Kore’den TWICE, Çin Makao’dan Adelino Da Silva ve Vietnam’dan Hoang Thuy Linh gibi isimlerin yer aldığı ABU 2019, farklı ülkelerden milyonlarca seyirci tarafından ilgiyle seyredildi.

Hindistan’ı temsil eden film müzikleri bestecisi A. R. Rahman, Altın Küre, BAFTA gibi ödüllerin yanı sıra OSCAR sahibi olmasıyla da festivalin göz dolduran isimlerinden oldu. İslamiyeti seçip Müslüman olan sanatçının tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.

Kazakistan için sahne alan 25 yaşındaki Dimash Kudaibergen 6 oktavlık sesiyle ABU’ya damga vurdu. Ev sahibi Japonya’yı temsil eden dokuz kişilik Hey! Say! JUMP ise ülkenin en sevilen gruplarından biri olarak, bir kez daha şovuyla büyüledi.

Kaynak: TRT Haber