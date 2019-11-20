Bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesi...

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, yeni bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Benim Adım Melek, sanat dünyasının güçlü isimlerini bir araya getirdi. Nehir Erdoğan, Kutsi, Şerif Sezer ve Mehmet Çevik dizide rol alıyor.

Genç yeteneklerin üstün performansı ve çarpıcı senaryosuyla dizi, kısa sürede izleyenleri kendine bağladı. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen çocukları için pes etmeyen Melek'in hikayesi, çok sevildi.

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Melek uğruna savaş verdiği oğluna kavuşabilecek mi? Yeni bölümde yine heyecan doruğa yükselecek. Takipçilerinin merakla beklediği 9. bölüm, bu akşam ekrana gelecek.

Gaziantep'te çekimleri süren Benim Adım Melek, her çarşamba saat 20.00'de TRT 1 ekranında.

Kaynak: TRT Haber