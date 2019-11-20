Ä°stanbul Radyosu, 6 MayÄ±s 1927’deki ilk anonsla yayÄ±n hayatÄ±na basÌ§lamÄ±sÌ§tÄ±. IÌ‡stanbul Radyosu'nun, Sirkeci’de tarihi postanede baÅŸlayan serÃ¼veni, 1949’da Harbiye’de insÌ§a edilen Radyoevi BinasÄ±nda devam etti.

Telsiz Telefon SÌ§irketi olarak basÌ§layan yolculugÌ†un 92'nci, IÌ‡stanbul Radyosu'nun ise 70'inci kuruluÅŸ yÄ±lÄ±nda, Radyoevi MÃ¼zesi aÃ§Ä±ldÄ±.

MÃ¼zenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, Ä°stanbul Radyosu'nun emektarlarÄ±nÄ± bir araya getirdi.

TRT Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Erkan Durdu, emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r etti.

MÃ¼zenin herkese aÃ§Ä±k olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Erkan Durdu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"TÃ¼rkiye'nin yayÄ±ncÄ±lÄ±k serÃ¼veni ile ilgilenmek isteyen profesyonel ya da amatÃ¶r, Ã¼niversitelerde okuyan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ya da radyoya gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ dinleyicilerimiz burayÄ± mesai saatleri iÃ§inde ziyaret edebilirler."

YayÄ±ncÄ±lÄ±k malzemelerinden arsÌ§ivlere...

KullanÄ±lan cihazlardan belgelere ve anÄ±larÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflara kadar radyo yayÄ±nlarÄ±na dair ne varsa bu mÃ¼zede sergileniyor.

TRT Radyo Dairesi BaÅŸkanÄ± Ahmet AkÃ§akaya ise "BurasÄ± bir tarih. BurasÄ± milletin ve Ä°stanbul'un ruhunu da temsil ediyor. Radyo tarihi aÃ§Ä±sÄ±ndan da birÃ§ok olaya tanÄ±klÄ±k etmiÅŸ vaziyette. Bu tanÄ±klÄ±klarÄ±n Ã§ok az bir kÄ±smÄ±nÄ± ziyaretÃ§ilerimize aÃ§mÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi.

TÃ¼rkiye'nin iÅŸitsel hafÄ±zasÄ±

Radyoevi MÃ¼zesi KÃ¼ratÃ¶rÃ¼ Erkan DoÄŸanay, radyoculuk tarihÃ§esinin yer aldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zeyle ilgili, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"2019'a kadar olan sÃ¼reci burada anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. On yÄ±llÄ±k periyotlara bÃ¶ldÃ¼k. Biz bu 10 yÄ±llÄ±k periyotlardan kayda deÄŸer olanlarÄ±, anlatÄ±labilecek olanlarÄ± bu mÃ¼ze hikayeleÅŸtirebileceklerimize yer verdik."

MÃ¼zede, ziyaretÃ§ilerin kÄ±sa da olsa radyoculuk deneyimi yaÅŸayabilecekleri ve ses kaydÄ± yapabilecekleri bir de stÃ¼dyo var.

Harbiye'deki binada aÃ§Ä±lan mÃ¼ze, hafta iÃ§i mesai saatleri iÃ§inde aÃ§Ä±k olacak.

Kaynak: TRT Haber