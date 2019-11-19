İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için önce Kenter Tiyatrosunda tören düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Törenin ardından Yıldız Kenter'in tabutu, alkışlar eşliğinde taşınarak cenaze namazının kılınacağı Levent Afet Yolal Camii'ne doğru yola çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Kenter'in kızı Leyla Tepedelen ile manevi kızı Esma Uzun'un taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, sanatçının ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Berhan Şimşek, Orhan Gencebay, Mahsun Kırmızıgül, Nuri Alço, Erol Evgin, Bedri Baykam, Ali Poyrazoğlu, Ferhan Şensoy, Cengiz Bozkurt ve Fırat Tanış'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Tiyatro denildiğinde ilk olarak Yıldız Kenter'in ve sahne performansının akla geldiğini belirten Ersoy, "Türk tiyatro sahnesi her açıldığında onun sözlerini, onun mimiklerini öğrencilerinde görmeye devam edeceğiz. Tabii ki biz onun emanetine sahip çıkmaya, onları taze tutmaya yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Müşfik Kenter'in kızı Elvan Kenter, Türk tiyatrosunda bir devrin, babası ve halasının vefatıyla kapandığını anlatarak, şunları söyledi:

"Çok üzgünüm, yüreğim yanıyor. İnşallah yetkililerin söylediği gibi bu değeri koruyabilirlerse devam ettirebilirlerse bizim için en önemli şey bu."

[Fotoğraf: AA]

Tarihçi yazar İlber Ortaylı da Yıldız Kenter'in tiyatroyu tiyatro yapan bir büyük sanatçı olduğuna dikkat çekerek, "Kendi özel tiyatrosunu kurması bir yana, Batı edebiyatı, Batı dilleri ve konservatuvar hocalığıyla onun kaybı bir çöküş tabi. İnşallah yerini yenileri alacaktır. Ölüm mukadderat" diye konuştu.

Cenaze namazının ardından Kenter'in cenazesi Aşiyan Kabristanı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA