İzmir'in Çiğli ilçesinde bakımevinde kalan Jale Birsel'in bir süre önce zatürre olduğu öğrenildi.

Dün akşam yaşamını yitiren Yıldız Kenter ile konservatuvarda sınıf arkadaşı olan Jale Birsel'in eşi, şair ve yazar Salah Birsel de 1999'da yaşamını yitirmişti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Jale Birsel'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mustafa Kurt mesajında, "Kurumumuz emekli oyuncularından ve Türk tiyatromuzun değerli ismi Jale Birsel'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA