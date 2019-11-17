Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter, 16 Kasım'da yoğun bakıma alınmıştı.

91 yaşındaki usta tiyatrocu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kenter, 2 yıldır akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Türk tiyatrosunun duayen ismi

Asıl adı Ayşe Yıldız olan Kenter 11 Ekim 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Müşfik Kenter'in kardeşi olan Yıldız Kenter, Ankara Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra birçok yerde oyunculuk öğretiminde çalışmalar yaptı. Daha sonra Ankara Devlet Konservatuarı'na hoca olarak atandı.

1959'da Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılan Kenter, 1962 yılında tiyatroya yaptığı katkılardan ötürü Yılın Kadını seçildi.

Yıldız Kenter sinema oyuncusu olarak 3 kez Altın Portakal'a aday gösterildi.

100'ün üzerinde tiyatro oyununda yer aldı. Çehov, Brecht, Shakespeare, Melih Cevdet Anday, Adalet Ağaoğlu, Muzaffer İzgü gibi pek çok önemli ismin oyunlarını sahneledi.

Kaynak: TRT Haber