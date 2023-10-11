TRT ortak yapımı "Öğretmen" 20 Ekim'de vizyonda

Fanatik Fenerbahçeli bir ilkokul öğretmeni, mesleğini çok seviyor. İstanbul'da yaşarken, hayatı tayin olmasıyla bir anda değişiyor.

TRT Ortak yapımı "Öğretmen filmi", Trabzon'da çekildi. Filmde, Fenerbahçe taraftarı bir ilkokul öğretmeninin tayininin Çaykara'ya çıkmasıyla başından geçen olaylar anlatıldı. Oyuncular ve set ekibi, Çaykara'daki çekimler sırasında eğlenceli vakit geçirdi.

Filmin senaryosu Yılmaz Okumuş'a ait, yapımcı ve yönetmenliğini de Bilal Kalyoncu yaptı. Oyuncu kadrosunda; Önder Açıkbaş, Asuman Dabak, Necmi Yapıcı, Buse Sinem İren ve Ulaş İnan Torun gibi birbirinden değerli oyuncular var.

Ayrıca Trabzonspor tarihinin en çok gol atan futbolcusu Hami Mandıralı da filmde konuk oyuncu olarak yer aldı.

TRT ortak yapımı “Öğretmen” filmi, 20 Ekim'de vizyona girecek.

Tayin olan öğretmen rolünü oynayan Oyuncu Önder Akçıkbaş, "Tayin olan öğretmen benim. Koyu Fenerbahçe taraftarıyım tribünde faal olarak bulunan. Kimi zaman Trabzonsporla ilgili yanlış şeyler söylemiş ve bu İnstagram'a yüklenmiş görüntüleri olan bir adamım. Fanatik biriyim ve bu Tabzon'da ortaya çıkıyor" diye konuştu.

TRT ile çok çalıştığını söyleyen Oyuncu Necmi Yapıcı da "TRT işlerinin arkasına duran tabii ki bir devlet kanalının olmasının verdiği güçle de işlerine sahip çıkan, her zaman ailecek izlenebilen işler yapıyorlar" ifadelerini kullandı.