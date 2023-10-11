Parçalı Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
TRT Haber 11.10.2023 12:30

TRT ortak yapımı "Öğretmen" 20 Ekim'de vizyonda

Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin rekabeti komedi filmine konu oldu. TRT ortak yapımı "Öğretmen" filmi, 20 Ekim’de beyaz perdede seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmde, Fenerbahçe taraftarı bir ilkokul öğretmeninin tayininin Trabzon'a çıkmasıyla başından geçen olaylar mizahi bir dille anlatılıyor.

Fanatik Fenerbahçeli bir ilkokul öğretmeni, mesleğini çok seviyor. İstanbul'da yaşarken, hayatı tayin olmasıyla bir anda değişiyor.

TRT Ortak yapımı "Öğretmen filmi", Trabzon'da çekildi. Filmde, Fenerbahçe taraftarı bir ilkokul öğretmeninin tayininin Çaykara'ya çıkmasıyla başından geçen olaylar anlatıldı. Oyuncular ve set ekibi, Çaykara'daki çekimler sırasında eğlenceli vakit geçirdi.

Filmin senaryosu Yılmaz Okumuş'a ait, yapımcı ve yönetmenliğini de Bilal Kalyoncu yaptı. Oyuncu kadrosunda; Önder Açıkbaş, Asuman Dabak, Necmi Yapıcı, Buse Sinem İren ve Ulaş İnan Torun gibi birbirinden değerli oyuncular var.
Ayrıca Trabzonspor tarihinin en çok gol atan futbolcusu Hami Mandıralı da filmde konuk oyuncu olarak yer aldı.

TRT ortak yapımı “Öğretmen” filmi, 20 Ekim'de vizyona girecek. 

Tayin olan öğretmen rolünü oynayan Oyuncu Önder Akçıkbaş,  "Tayin olan öğretmen benim. Koyu Fenerbahçe taraftarıyım tribünde faal olarak bulunan. Kimi zaman Trabzonsporla ilgili yanlış şeyler söylemiş ve bu İnstagram'a yüklenmiş görüntüleri olan bir adamım. Fanatik biriyim ve bu Tabzon'da ortaya çıkıyor" diye konuştu.

TRT ile çok çalıştığını söyleyen Oyuncu Necmi Yapıcı da "TRT  işlerinin arkasına duran tabii ki bir devlet kanalının olmasının verdiği güçle de işlerine sahip çıkan, her zaman ailecek izlenebilen işler yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
TRT Öğretmen
Sıradaki Haber
Michael Jackson’ın ikonik deri ceketi açık artırmaya çıkacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:15
Gazze Şeridi'nde elektrik tamamen kesildi
15:05
İsrail'e gidecek 12 Kruvaziyer gemisi İzmir Limanı'na rezervasyon yaptırdı
15:18
İsrail ordusu Gazze'yi obüslerle yoğun şekilde vuruyor
15:00
Gazze'deki hava saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 9 BM çalışanı öldü
14:59
Kremlin: Karabağ'daki Rus Barış Gücü’nün durumu Bakü ile görüşülecek
14:58
Bursa'da kamyonla çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Yasaklı silah: Fosfor bombası
Yasaklı silah: Fosfor bombası
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı "Öğretmen" 20 Ekim'de vizyonda
TRT ortak yapımı "Öğretmen" 20 Ekim'de vizyonda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ