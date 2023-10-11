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Dünya
AA 11.10.2023 11:27

Michael Jackson’ın ikonik deri ceketi açık artırmaya çıkacak

Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson’ın bir reklam filminde giydiği ikonik ceketi, kasım ayında Londra’da açık artırmaya çıkarılacak.

Michael Jackson’ın ikonik deri ceketi açık artırmaya çıkacak
[Fotoğraf: Wendell Thompson]

BBC’nin haberine göre, Jackson’ın 1984’teki reklam filmi için özel olarak üretilen ve kostüm, dekor satıcısı Propstore tarafından açık artırmayla satılacak siyah-beyaz deri ceketin, en az 245 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

Açık artırmayla satılacakların arasında George Michael, Amy Winehouse, David Bowie, Elvis Presley, Angus Young, John Lennon ve The Beatles'a ait eşyalar da bulunuyor.

Propstore'un Müzik ve Poster Direktörü Mark Hochman, satışlarla ilgili "Bu özel parçaların çoğu ilk kez halka satışa sunuluyor" dedi.

Michael Jackson'a ait hatıra eşyaları, daha önce de binlerce dolara satılmıştı.

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