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Dünya
TRT Haber 11.10.2023 11:20

TSK'nın 'kaplanları' İtalya semalarında adeta şov yaptı

İtalya'da devam eden NATO Tiger Meet Tatbikatı'nda Türkiye'yi temsil eden 192'nci Filo Komutanlığı'na bağlı F-16'lar, İtalya semalarında manevralarıyla adeta şov yaptı.

Merve Güneş
Merve Güneş
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İtalya Gioia del Colle Hava Üssü'nde süren NATO Tiger Meet Tatbikatı'na, Türkiye'yi temsilen Balıkesir'de konuşlu 192'nci Filo Komutanlığı personeli katılıyor.

Manevralarıyla dikkat çeken kaplanlar, verilen görevlerle başarılarıyla ön plana çıktı.

Tatbikatta, gökyüzü oldukça kalabalıktı. 13 ülkeden 80 savaş uçağıyla birlikte uçan Türk bayraklı F16'lar, verilen ortak görevleri yaptı. Yakın hava desteği, birleşik hava harekatı gibi operasyonları farklı tip uçaklarla birlikte gerçekleştirdi.

9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı personeli, gökyüzünde nefes kesti. Bakım ekipleri ve teknik personel de uçuşların sorunsuz geçmesi için yerde büyük emek verdi. Her uçuş öncesi ve sonrasında üst düzey bakım yapıldı.

"Oldukça geniş kapsamlı bir tatbikat"

Tatbikatın 2005 ve 2015 yıllarında Türkiye'de gerçekleştirildiğini hatırlatan Albay Ali Yaman, "Bizler ev sahipliği yapmıştık. Bu kapsamda üye ülkelerin karşılıklı tecrübelerinin aktarıldığı, birbiriyle paylaşıldığı ve farklı tipte uçakların birlikte görev yaptığı, oldukça geniş kapsamlı bir tatbikat" dedi.

450'nin üzerinde sorti yapıldı

Tatbikatın ilk haftasında 670 uçuş saati aşıldı, 450'nin üstünde sorti yapıldı. Hem harekat gücü hem de yeni doktrinlerin aktarılması konusunda, Türk Hava Kuvvetleri personeli ön plana çıktı.

Kamera: Musa Toprak

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