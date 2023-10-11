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Dünya
AA 11.10.2023 11:24

Yeni Zelandalı Mike Heard, 24 saatte 941 bungee jumping atlayışıyla dünya rekoru kırdı

Yeni Zelanda'da Mike Heard isimli kişi, 1 günde en çok bungee jumping atlayışı rekorunu kırdı.

Yeni Zelandalı Mike Heard, 24 saatte 941 bungee jumping atlayışıyla dünya rekoru kırdı

ABC News'un haberine göre, Heard, Yeni Zelanda'nın en büyük şehri Auckland'daki bir köprüden 24 saatte 941 kez atladı.

Atlayışlarını internette canlı yayında paylaşan Heard, yeni rekoruyla Yeni Zelanda Ruh Sağlığı Vakfı için bağış topladı.

Fransız Francois-Marie Dibon, 1 Haziran 2022'de 765 atlayışla, Heard'in 2017 tarihli bir günde 430 atlayış rekorunu elinden almıştı.

İlk bungee jumping atlayışının ve sporun ticarileşmesinin Yeni Zelanda'da meydana geldiğini ifade eden Heard, "Rekor burada olmalı." dedi.

Mike Heard, rekorunun tescillenip sertifikasının adresine teslim edilmesini bekliyor.

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