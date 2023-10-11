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Dünya
AA 11.10.2023 11:10

Fransa'da basketbolcular için başörtüsü serbestliğinden yana olan kulüplere yardım verilmeyecek

Fransa'da Paris'in de bağlı olduğu Ile-de-France bölgesi, müsabakalarda basketbolcuların başörtüsü takabilmesinden yana olan kulüplerin yardımlarını durdurma kararı aldı.

Fransa'da basketbolcular için başörtüsü serbestliğinden yana olan kulüplere yardım verilmeyecek

Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu'nün haberine göre, 65'i Ile-de-France bölgesinde olmak üzere 69 basketbol kulübü birkaç gün önce Fransa Basket Federasyonuna (FBF) mektup gönderdi.

Mektupta, federasyondan iç tüzükte değişikliğe giderek müsabakalarda basketbolcuların başörtüsü takabilmesine izin vermesi istendi.

Ardından Ile-de-France bölgesi "laikliğe bağlı" olduğunu belirterek, kendi bölgesindeki söz konusu basketbol kulüplerine yaptığı yardımları durdurma kararı aldı.

Ülkede Fransa Futbol Federasyonu ve FBF müsabakalarda sporcuların başörtüsüne takmasını yasaklarken, Fransa Hentbol Federasyonu izin veriyor.

Başörtüsü yasağı nedeniyle aralarında basketbolcu Salimata Sylla'nın da olduğu başörtülü basketbolcu sporcular, resmi müsabakalara katılamıyor.

Gelecek yıl Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunlarında Fransız sporcuların başörtüsü takması yasaklanmıştı.

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