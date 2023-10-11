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Kültür-Sanat
TRT Haber 11.10.2023 10:35

37 tarihi eser Türkiye'ye dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye ve İsviçre arasında kültür varlığı eser iadesi anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Urartu dönemi kap kacak ve Roma dönemi geyik heykelinin yer aldığı 37 parça eserimiz ait olduğu topraklara dönüyor. İsviçre makamlarından birkaç saat içinde teslim alınacak" dedi.

37 tarihi eser Türkiye'ye dönüyor

Türkiye ile İsviçre arasında Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasadışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine İlişkin Anlaşma, 15 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da imzalanmıştı.

Anlaşma ile İsviçre makamlarınca tespit edilen kültür varlıklarının ülkemiz uzmanlarınca incelenebilmesi ve Anadolu kökenli olanların ülkemize iadesinin sağlanabilmesi mümkün olmuştu.

Anlaşma ile Urartu Dönemine ait bronz kaplar, at koşum takımı parçaları, Kusura tipi idol ile Roma Dönemine ait bir geyik figürini ve gümüş vazo parçasından oluşan kültür varlıkları Türkiye'ye iade edilecek.

Eserler Türk Hava Yolları tarafından ücretsiz taşınacak. Büyük önem ve hassasiyet gerektiren taşıma operasyonu, sanat eserleri için hassas kargo odalarına sahip Turkish Cargo’nun uluslararası sertifikalı, alanında uzman ekiplerce gerçekleştirilecek.

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