Perre Antik Kenti'nin en büyük yazıtlı mezarı bulundu

Adıyaman'da bulunan Perre Antik Kenti'nde kazı ve temizleme çalışmaları yaklaşık 10 dönümlük bir alanda devam ediyor.

Antik kentin giriş bölümünün batısında yürütülen kazılarda 3 bölümden oluşan 18 kişilik mezar odası bulundu.

Bulunan mezar odasının hem büyüklük hem de kapı girişinde bulunan yazıt ile diğerlerinden farklı olduğu belirlendi.

Yaklaşık 30 metrekare olan mezar odasının kapısının üzerinde bulunan yazıtta, mezarın ‘Hilan' isminde önemli bir kişiye ait olduğu yer alıyor.

"Kapı üzerinde ilk kez bir yazıt çıktı"

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Bu yıl yaklaşık olarak 10 dönümlük alanda yapılan kazılarda önemli bir oda mezar tespit ettik. Bu oda mezar diğerlerinden farklı olarak yaklaşık 18 bireye ait oda mezar, bu mezar içerisinde 3 niş içerisinde 6'şar adet mezar bulunuyor. Perre Antik Kenti'nde şuana kadar bulduğumuz en büyük oda mezar şeklinde karşımıza çıkıyor. Hemen kapı girişinde ise kapı taşı bulunmakta ve üst kısmında ise ‘Hilan' adında birisinin buraya gömülü olduğu yazılı. Tabii ki bu oda mezar M.Ö. 1 yüzyılda yapılıyor fakat geç evresinde yani 5. yüzyılda ‘Hilan' adında birisi de buraya gömülüyor. Diğer harfler de burada gömülen diğer insanların baş harfleri kanısına vardık. Bu nedenle ilk kez kapı üzerinde ilk kez bir yazıtın çıkması, bu oda mezarı önemli kılmaktadır” dedi.