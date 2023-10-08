Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi açıldı

Yeşilköy'de Latin Katolik Mezarlığı'nın bulunduğu alanda inşa edilen kilisenin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı.

Temeli 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle atılan kilise Yeşilköy'de Latin Katolik Mezarlığı'nın bulunduğu alanın boş bölümüne 5 katlı olarak yapıldı.

Kilisenin bir katı, ayin bittikten sonra cemaatin toplanacağı, vaftiz, taziye ve düğün gibi törenler ile toplantı ve konferansların yapılacağı kültür salonuna ayrıldı.

Giriş katında ayinlerin yapılacağı bölümün bulunduğu kilisede, metropolitlik yaşam alanı, misafir odaları ve otopark yer alıyor.