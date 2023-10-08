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Kültür-Sanat
TRT Haber 08.10.2023 18:11

Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi açıldı

2019'da temeli atılan İstanbul'daki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi açıldı
[Fotograf: AA]

Yeşilköy'de Latin Katolik Mezarlığı'nın bulunduğu alanda inşa edilen kilisenin  açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı.

Temeli 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle atılan kilise Yeşilköy'de Latin Katolik Mezarlığı'nın bulunduğu alanın boş bölümüne 5 katlı olarak yapıldı.

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Kilisenin bir katı, ayin bittikten sonra cemaatin toplanacağı, vaftiz, taziye ve düğün gibi törenler ile toplantı ve konferansların yapılacağı kültür salonuna ayrıldı.

Giriş katında ayinlerin yapılacağı bölümün bulunduğu kilisede, metropolitlik yaşam alanı, misafir odaları ve otopark yer alıyor.

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