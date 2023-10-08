Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil bir barışın kaybedeni olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

2019 senesinde temelini birlikte attığımız Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesinin açılışında sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kilisenin Süryani camaatine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Süryani cemaatinin yöneticileri ile eşgüdüm içerisinde çalışarak, gerekli adımların atılmasını sağladık.

2022'den bu yana hayata geçirdiğimiz reformların örneğidir.

Balkanlardaki kardeşlerimize yönelik ayrımcılık devam ediyor

Balkanlardaki kardeşlerimize yönelik ayrımcılık devam etse de biz farklı inanç gruplarına karşı asla böyşe bir yola tevessül etmedik, edilmesine de izin vermedik.

Bugüne kadar bin 84 taşınmazın cemaat vakıfları adına tescil kaydı yapıldı.

Ayrıca burada dini azınlıklara ait ibadethanelerin restore ve inşasını da ihmal etmiyoruz.

Ülkemizdeki azınlıklara ait toplam 58 okul mevcut. 2013 yılında Süryaniler'in de anaokulunu açmasını temin ettik.

Türkiye farklı kültür ve inançları barış içinde yaşatmış örnek birikime sahiptir.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

Hangi bahaneyle olursa olsun insanların kutsallarına saldıranlara göz yummayız.

İsrail Filistin çatışması

Kudüs'ün müstesna bir yeri vardır.

Yüzyıllar boyunca barış ve esenlik yeri olan Kudüs ne yazık ki, gerilimin, işgalin yıkımın ve gasbın sembolü haline gelmiştir.

Ortadoğu'ya kalıcı barışın gelmesi, İsrail - Filistin sorununun nihai bir çözüme kavuşturulması ile mümkündür.

Tüm dünyanın sustuğu dönemde biz hakikati, hakkı söylemekten çekinmedik.

Gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan uzak durulmalı.

Gazze halkının abluka sebebi ile çektiği sıkıntıların hafifletilmesi içinde ilgili kurumlarımız aracılığı ile her türlü gayreti gösterdik. Bugünde "adil bir barışın kaybedeni olmaz" düsturyla hareket ediyoruz.

Türkiye çatışmaların durması için elinden geleni yapmaya hazırdır.

Başkenti Kudüs olan Filistin Devletinin kurulması ertelenemez.

Filistin meselesi uluslararası hukuka göre çözülmelidir.