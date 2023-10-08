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Gündem
TRT Haber 08.10.2023 14:02

Kabine yarın toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığındaki toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeye son halinin verilmesi bekleniyor.

Kabine yarın toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenleme masada olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı çalışma değerlendirilecek.

Son hali verilecek düzenlemenin ayrıntılarının toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere zam müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere zam müjdesi

Ekonomik gelişmeler

Ekonomideki gelişmeler de tüm yönleriyle ele alınacak. Enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirlerin yansımaları görüşülecek.

Ayrıca 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak 2024 Bütçesi üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.

Terörle mücadele

Yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları Kabine'nin öncelikli gündem maddelerinden. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile bölgedeki durum değerlendirilecek.

İsrail-Filistin çatışması

Toplantıda görüşülecek bir diğer konu ise İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar.
Bölgedeki son durum değerlendirilecek. Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar görüşülecek.  

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