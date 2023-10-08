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Gündem
DHA 08.10.2023 15:40

Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhur İttifakı liderlerinin tebrik telefonlarını kabul etti.

Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, 1399 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı

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