Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı

Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1402 oy kullanıldığını, 1399 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.

Yavuz, Erdoğan'ın geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu. Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.

Erdoğan'dan teşekkür konuşması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, yeniden genel başkan seçilmesinin ardından teşekkür konuşmasında şunları kaydetti;

Yurt dışından gelen misafirlerle görüşmelerimizi yaptık. Partimizin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni alnımızın akıyla partimize yaraşır bir coşkuyla tamamladık. Kongremizin ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na, Merkez Disiplin Kurulu'na, Demokrasi Hakem Kurulu'na, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'na asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarımızı da gönülden tebrik ediyorum.

"Önümüzdeki hafta içinde yüksek İstişare Kurulu'nu yine açıklayacağım"

Türkiye Yüzyılı ülküsüyle çıktığımız bu kutlu yolculukta hepimiz çok ağır sorumluluk üstlendik. Bir taraftan ülkemizi hedefleriyle buluşturmaya çalışacak, bir taraftan da vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üreteceğiz. Önümüzdeki hafta içinde yüksek İstişare Kurulu'nu yine açıklayacağım. Yüksek İstişare Kurulu ile birlikte de zaten bu kurul biliyorsunuz ağırlıklı olarak daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık görevi icra etmiş olan kardeşlerimizden oluşuyor. Onlarla birlikte 7 kişilik bir istişare kurulunu açıklayacak ve bununla birlikte yolumuza ayrıca devam edeceğiz.

"Biz yönünü ülkemize çevirmiş yüz milyonların da umudu olan bir partiyiz"

Terörden savaşa kadar bölgemizde çok ciddi krizler yaşanırken biz hep birlikte omuz omuza vererek inşallah Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Burada şu hususu tekrar ifade etmek istiyorum. Biz sadece 85 milyonun değil yönünü ülkemize çevirmiş yüz milyonların da umudu olan bir partiyiz. Biz kendi insanımızla birlikte gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin de emanetini taşıyoruz.

"İllerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur"

Her zamankinden daha fazla çalışarak mücadelemizi devam ettireceğiz. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır tavsiyesine uygun şekilde özellikle 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne kadar tempomuzu biraz daha artırmamız gerekiyor. CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye ters edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak boynumuzun borcudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur. pic.twitter.com/36HuiSCw6y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2023

Cumhur İttifakı olarak başta İstanbul, Ankara olmak üzere bu illerimizle birlikte deprem bölgesinin 11 vilayetini de kucaklayacak şekilde büyük oranda büyük şehirlerimizi masaya tam manasıyla yatırıp gece gündüz demeden yoğun bir çalışma ile durmak yola devam diyeceğiz. Zira kardeşlerim CHP karanlığının karabasan misali çöktüğü tüm vilayetlerimiz buralarda yaşayan vatandaşlarımız sabırsızlıkla 31 Mart'ı bekliyor. 31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım diyorlar. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı 31 Mart'ta tekrarlayarak yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için yapmamız gereken bellidir, kapısı çalınmadık hane, hali hatırı sorulmamış vatandaş bırakmayacağız. Çarşıda, pazarda, sokakta, kahvede daima insanımızla beraber olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı, 31 Mart’ta tekrarlayarak, yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız. pic.twitter.com/9748AvceBh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 7, 2023

"Muhalefetin bizi kendi sığ gündemi ile oyalamasına fırsat vermeyeceğiz"

Kardeşlerim tevazudan taviz vermeyeceğiz. Zira AK Parti'nin mensupları tevazu ehlidir. Gurur, kibir abidesi değildir. Buna çok dikkat edeceğiz. Kibire kesinlikle kapılmayacak hangi görüşten, hangi kökenden olursa olsun vatandaşlarımıza karşı her zaman tevazu ile yaklaşacağız. Muhalefetin bizi bölmesine aramıza nifak tohumları ekmesine bizi kendi sığ gündemi ile oyalamasına fırsat vermeyeceğiz. Özellikle gençlerimizin muhalefetin bir türlü bitmeyen koltuk kavgalarına bakıp da siyasete küsmesine, siyasetten uzaklaşmasına mani olacağız. Bunları yaptığımızda Allah'ın izniyle 31 Mart'ta da çok büyük bir zaferin bizi beklediğine inanıyorum. Sizlerden davamıza, partimize ve ittifakımıza sahip çıkmanızı bekliyorum. Sizlerden omuzlarınızdaki ağır yükün bilinci ile gece gündüz çalışmanızı istirham ediyorum.