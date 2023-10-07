İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, AKM'de müzikseverlerle buluştu

Dünyaca ünlü Macar şef Gilbert Varga'nin yönettiği konserde, ünlü piyanist Dmitry Shishkin'in üç eseri ve P.i. Çaykovski Piyano Konçertosu No.1, Antonin Dvorak Slav Danslari ve M. Ravel'in eseri Bolero seslendirildi.

Konserden önce AA muhabirine açıklamada bulunan İZDSO Müdürü Özge Tanrıver, yeni sanat sezonuna iki gün önce gerçekleşen konserle başladıklarını dile getirerek, "Bugün de AKM'de aynı konseri ikinci kez seslendireceğiz. İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali vesilesiyle böyle bir mekanda bulunmaktan ötürü çok mutluyuz." dedi.

Tanrıver, İZDSO'nun 49'uncu sanat yılını kutladığının altını çizerek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında böyle bir konserle İstanbul'da olmak gurur verici. İZDSO'nun farklı şehirlerdeki sanatseverlerle buluşmasının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu sezon ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Türk gençlerini konser sezonumuzda ağırlayacağız. Tüm müzikseverleri konserlerimize bekliyoruz." diye konuştu.

İZDSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Keman Sanatçısı Gündüz Öğüt ise İZDSO'nun Cumhuriyetin önemli sanat kurumlarından biri olduğunu belirterek, "Yaklaşık 83 sanatçımızla bu konseri gerçekleştireceğiz. Ülkemizin farklı şehirlerinde farklı izleyicilerle buluşmak çok kıymetli. Bu akşam AKM'de İstanbul seyircisiyle ilk kez buluşuyoruz, bizim için çok gurur verici." dedi.

Öğüt, Kültür Yolu Festivalleri'nin önemine de değinerek, "Normal şartlarda İZDSO'yu izleme fırsatı bulamayan müzikseverlerle de buluşma fırsatı buluyoruz. Umarız gelişerek devam eder." dedi.

İZDSO olarak yeni sezona özel hazırlandıklarını vurgulayan Öğüt, yıl içinde yaklaşık 34 haftalık bir konser maratonları olduğunu söyledi.

Gündüz Öğüt, yeni sezonda dünyanın pek çok önemli şef ve solistlerinin yanı sıra başarılı ve yetenekli genç sanatçılara da yer vereceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Çünkü onlar Cumhuriyetin 100'üncü yılının ete kemiğe bürünmüş halleri. Yıl boyunca okulların geldiği eğitim konserlerimiz oluyor. Bunun dışında Anadolu'nun çok farklı yerlerindeki okullara eğitim konserleri için gideceğiz. Müzik sadece o salonlara gelebilme imkanına sahip insanların ihtiyacı değil, elimizden geldiğince herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Milli bayramlarımız için çok özel programlarımız var. Aynı zamanda müziğin birleştirici gücünden faydalanmak adına Türkiye'deki farklı ülkelerin konsolosluklarıyla ortak konserlerimiz olacak."

Usta sanatçı, AKM'ye 25 yıl aradan sonra ilk kez geldiğini aktararak, "Gerçekten çok güzel olmuş, harika bir salonu var. Dünyanın farklı ülkelerinde çok özel salonlarda konserler yaptık ama AKM dünyanın en güzel salonlarından birisi olmuş, İstanbul'a Türkiye'ye yakışır bir kültür sanat merkezi olmuş." dedi.