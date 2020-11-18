TRT Radyoları tarafından ‘Radyo Tiyatrosu’, ‘Arkası Yarın’ ve ‘Bir Roman Bir Hikaye’ olmak üzere 3 farklı program formatının dinleyiciye sunulduğu bu alanda birbirinden değerli edebi eserler, usta tiyatrocu ve seslendirme sanatçılarının katkılarıyla dinleyenlere ulaştırılıyor.

Mine Artu Mutlugün'ün kaleme aldığı ‘İki Yaşam’ isimli eser de bunlardan biri… Yönetmenliğini Ali Rıza Kubilay’ın yaptığı oyun hem eğlenceli, hem de duygusal sahneler içeriyor.

Oyuna sesleriyle hayat veren sanatçı ekibinde ise İskender Bağcılar, Faruk Akgören, Tarık Şerbetçioğlu, Bulut Akkale ve Aliye Uslu gibi tecrübeli isimler yer alıyor. Oyunda, yaşları hayli ilerlemiş, sürekli didişen iki kardeşin, kıskançlık ve huysuzluk maskesi altında gizledikleri sevgilerini anlama süreci anlatılıyor.

Bir TRT geleneği

Türkiye’de radyo dramalarının üretilmeye başlandığı günden bugüne kadar birçok önemli edebi eser TRT Radyoları ile dinleyicilerle buluştu.

Yıllar boyu sayısız usta oyuncunun seslerinin yankılandığı TRT İstanbul Radyosu'nun tarihi C Stüdyosu günümüzde de yepyeni oyun kayıtlarına ev sahipliği yapıyor.

Son dönemde TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında Hamlet, Küçük Prens, Vatan Yahut Silistre, Çanakkale Deniz Destanı ve yine Cahit Zarifoğlu’nun bizzat kendisi tarafından radyo oyunu olarak yazılan “Katıraslan” gibi sevilen eserlerin yapımı gerçekleştirilmişti.

Bu çalışmalar hakkında bilgi veren TRT İstanbul Radyosu Müdürü Ali Fuat Gülmez şunları söyledi:

“Radyo tiyatroları TRT ile neredeyse bütünleşmiş kavramlardan bir tanesi. Aslında sadece radyo tiyatrosu olarak da değil, bizim burada üç tane ana programımız var: ‘Radyo Tiyatrosu’, ‘Arkası Yarın’ ve ‘Bir Roman Bir Hikaye’. Bunlar geçmişten bugüne kadar gelen geleneksel TRT kamu yayıncılığının en önemli ve uzun soluklu programları ve çok kıymetli eserler bu üç alanda dinleyicilerle bir araya getirildi. Bunlara ilgi hala çok yoğun olarak sürmekte… Bunları daha da kalıcı hale getirmek için geçmişten günümüze bu üç alandaki çalışmaların hepsini dinleyicilerimize kazandırmak da bizim en önemli hedeflerimiz arasında…”

Dijital platformdan da erişilebilecek

Özellikle görme engelli bireyler için büyük öneme sahip olan bu programlar TRT Radyo 1’de yayınlanıyor. Her pazartesi saat 09.40’ta ‘Arkası Yarın’ programı dinleyiciyle buluşurken, her çarşamba saat 21.05’te ‘Radyo Tiyatrosu’nu dinlemek mümkün. Pazartesi saat 01.05’te ise Gece Tiyatrosu’nda seçkin radyo tiyatrosu eserleri yayınlanıyor.

TRT, bugüne kadar yaptığı sayısız analog yayının yanı sıra dijitalleşmeyle ilgili de çok kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Beta sürümünün kullanıma açıldığı ‘TRT Dinle’ uygulaması ile radyonun dijitalleşme sürecini anlatan Ali Fuat Gülmez, şöyle konuştu:

“TRT’nin hedeflerinden biri de hem analog, hem de dijital yayıncılığı bir arada götürmek. Zaten bunun çalışmalarını yapıyoruz, bunun alt yapılarını büyük oranda hazırladık. Burada ‘TRT Dinle’nin altını özellikle çizmek istiyorum kendi alanım olduğu için. Bu alanda hem ulusal ve bölgesel yayınlarımızı dijital mecrada çok daha büyük bir kitleye ulaştırabileceğiz, hem de TRT'nin zengin ses arşivini dinleyicilerimize sunabilecegiz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü Türkiye'de kaliteli ve ilkeli yayın dediğiniz zaman orada bir tek TRT var. Bizim burada kazandırmayı hedefleyeceğimiz şey gençlerimize, yeni gelen nesillerimize geçmişten geleceğe doğru bir köprü kurarak Türkiye’nin süregelen ses birlikteliğini aktarmaktır. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

