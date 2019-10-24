Televizyon ekranında büyük ilgi gören başarılı yapımlarının beyaz perdeye uyarlanmasına öncülük eden TRT Çocuk, eğlenceli, eğitici ve pedagojik denetimlerden özenle geçmiş sinema filmleriyle her yaştan çocuğun gönlünü kazanmayı sürdürüyor.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ahmet Erdal’ın yaptığı, TRT ortak yapımı film, gerek senaryo örgüsü gerekse yapım kalitesi açısından beyaz perdede iddialı bir çıkışa hazırlanıyor.

[Fotoğraf: TRT Çocuk]

TRT Çocuk ekranlarında 5 yıldır çocukların ilgiyle takip ettiği "Bulmaca Kulesi"nin kahramanları Aslı, Can ve Mert’in "Dev Kuşun Gizemi"ni çözmek için atıldığı yeni maceraları konu alan filmin, minik izleyicilerin yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor.

Popüler bilimden bilim tarihine, fizik yasalarından matematiğe birçok ilginç konunun işlendiği dizinin sinemaya uyarlamasıyla da çocuklara daha fazla macera ve heyecan yaşatılması hedefleniyor.

[Fotoğraf: TRT Çocuk]

"Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"

Filmin ana karakterleri olan Aslı, Can ve Mert'in bir kaza sonucu başka bir boyuttaki Bulmaca Kulesi denilen yere ışınlanması ve buradaki gizemleri çözmeye başlamasını konu eden yapımın sinema uyarlamasında ise öykü farklı bir macerayla devam ediyor.

Kulenin koruyucusu ve mimarı olan Lugaz Efendi’nin sevimli robotu Lugit ile kulenin düşmanı Hüdaverdi’nin hükmettiği tehlikeli bir bölgeye ulaşan filmin kahramanları, heyecan dolu bir serüvene atılıyor.

[Fotoğraf: TRT Çocuk]

Lugit ile Dev Kuş’un yuvasında buluşmak üzere yolları ayrılan Aslı, Can ve Mert, sevimli robotu bulmak ve Dev Kuş’a ulaşmak için mücadele veriyor.

Kaynak: TRT Çocuk