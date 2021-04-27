Eğlenceli ve eğitici kitapları ve sürprizlerle dolu interaktif içerikleriyle çocuklara benzersiz bir sesli kitap deneyimi sunmayı amaçlayan “TRT Çocuk Kitaplık” uygulaması, minik kullanıcılar ve ebeveynlerden tam not aldı. İlk gün yaklaşık olarak 40 bin indirilme sayısına ulaşılan uygulamada, bugün itibarıyla indirilme sayısı 100 bini geçti. Ülkemizdeki çocuk edebiyatını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla hayata geçirilen uygulama, kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TRT Çocuk Kitaplık’ın ünü Türkiye’yi de aştı

Çocukların okuma alışkanlığına katkı sunarken aileleriyle birlikte kaliteli, eğlenceli ve eğitici zaman geçirebilmelerini hedefleyen uygulama, yurt dışında da ilgiyle karşılandı. Fransa’dan İran’a, Kazakistan’dan Burkina Faso’ya kadar 40’ı aşkın ülkede uygulama indirildi. 4 bine yakın kişi tarafından indirilen uygulama, en çok kullanıcı sayısına ise kardeş ülke Azerbaycan’da ulaştı.

Kullanıcılardan uygulamaya tam not

Çocukların hayal gücünü, görsel, işitsel, bilişsel ve duygusal gelişimlerini destekleyen birbirinden renkli kitapların yer aldığı uygulama psikologlar, pedagoglar ve çocuk gelişim uzmanları tarafından özel olarak hazırlandı. Okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocuklar için detaylı bir değerlendirme sürecinden geçirilerek oluşturulan kütüphane, minik kullanıcılar ve ebeveynlerden olumlu yorumlar aldı.

Türkiye’nin seçkin yayınevlerinden yüzlerce kitap bir arada

Türkiye’nin seçkin yayınevlerine ait en sevilen çocuk kitaplarını bünyesinde barındıran uygulamada, 9 yayınevine ait 138 kitap bulunuyor. Kitap ve yayınevi sayısının her geçen gün arttığı uygulama, sesli kitap seçeneğiyle kullanıcılarına farkı bir deneyim sunuyor.

Çocuklar aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçiriyor

“TRT Çocuk Kitaplık”, çocukların okuma alışkanlığına katkı sunarken aileleriyle birlikte kaliteli, eğlenceli ve eğitici zaman geçirebilmelerini hedefliyor. “TRT Çocuk Kitaplık” uygulamasında ebeveynler, çocuklara uygun profiller oluşturulabiliyor. Böylece çocukların hangi kitapları, kaç sayfa, ne kadar sürede okuduğu ve kitap sonunda yer alan aktivite sorularıyla kitabı ne kadar anladığı takip edilebiliyor. Uygulama, Android ve iOS marketlerden tüm akıllı telefon ve tabletlere ücretsiz olarak indirilebiliyor.