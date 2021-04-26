Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar ödülleri, bu yıl 93'üncü kez sahiplerini buldu.

Oscar Törenleri, Los Angeles'taki Union Station ve Dolby Theatre’da eş zamanlı olarak düzenlendi.

En İyi Yönetmen Ödülü'nü Chloé Zhao aldı.

En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü'nü "The Father" filmi kazandı.

Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde kazanan, Another Round filmi oldu.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü Judas And The Black Messiah filmiyle Daniel Kaluuya aldı.

En İyi Özgün Senaryo Ödülü'nü, Promising Young Woman filmiyle Emerald Fennell kazandı.

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